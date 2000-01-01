В социальных сетях можно столкнуться с объявлениями о поисках «кредитного донора». То есть люди с плохой кредитной историей ищут того, кто может взять кредит за них.

«Мне нужен „Кредитный донор“. Без мошенничества и обмана попал в кабалу микрофинансовых компаний поэтому ищу такого человека. Банки отказывают из-за них. Естественно, человек который поможет будет отблагодарен материально и вам за помощь думаю подкину. Закончил университет и никак не ожидал такого расклада», — сообщает новокузнечанин в социальных сетях.

Сам молодой человек пояснил, что «кредитный донор» — это физлицо, которое соглашается оформить кредит на свое имя для другого человека. Конечно же за определенную плату и с условием, что кредит будет погашаться соискателем в установленные сроки и в полном объеме.

«Почему мне это нужно! Потому как я очень серьезно влип с большим количеством микрофинансовых организаций и кредитами (идут просрочки), проценты бешеные и сроки малые (Взял из-за нужды денег для проживания во время дипломирования в городе Томске университете ТПУ). До этого занял человеку денег с условием возврата, но, как оказалось, он даже и не планировал возвращать в срок, вышло, что гасить нечем (з/п не хватает). Я нуждался сам в тех деньгах, которых занял, как оказывается. Сумма, которая потребуется от человека, мною в полной мере и без задержек гасится с вознаграждением. Но об этом мы лично будем разговаривать с тем, кому будет интересно", — добавил горожанин.

Между тем, юристы предупреждают граждан, кто ищет финансового донора, скорее всего уже имеет плохую кредитную историю, испорченный имидж у официальных кредиторов, в силу этого им и не дают кредит. И когда кредитный донор берет на себя займ, то он очень сильно рискует не дождаться от реципиента возврата денег. А ответственность перед банком будет нести донор.