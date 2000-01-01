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Кузбассовец тайно проник в дом девушки ради знакомства с ней

Сегодня 09:26
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Попытка познакомиться с понравившейся девушкой окончилась уголовным делом для жителя Новокузнецкого района. Теперь 18-летний романтик сядет на скамью подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Молодой человек заприметил девушку в прошлом году. Несколько раз встречал незнакомку на улице, узнал, где она живёт. Но познакомиться стеснялся. И всё же, набравшись смелости, парень решил прийти к ней в гости.

24 ноября 2016 года обвиняемый, желая познакомиться с девушкой, незаконно проник в её дом. Рано утором он пришёл к дому. Дверь была открыта. Не спрашивая разрешение хозяев, он вошёл в дом, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Однако в доме находился только ребёнок, мальчик спал. Незваный гость сразу вышел, а ребёнок сильно испугался. Когда девушка вернулась домой, мальчик рассказал о визите незнакомца. Хозяйка сообщила о произошедшем в полицию.

Сотрудники полиции начали разыскивать парня. Узнав от знакомых, что правоохранители ищут человека, который проник в чужой частный дом, он сам пришёл в полицию и рассказал подробности истории.

Девушка оказалась непреклонной. Она не простила молодого человека, и романтический повод не повлиял на её решение наказать непрошеного гостя за нарушение её конституционного права.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: q2.s2.jc9.ru
уголовное дело знакомство незаконное проникновение в жилище романтик

Комментарии (5)

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Дон Хенаро 36532
4 0
Редкостный дул..б....
Причем дважды...когда накосячил и когда пошел сдаваться...) А вообще понять и простить)
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сэрш
4 1
дэвушку эту тоже привлеч к ответственности надо за оставление ребёнка без присмотра да ещё и не закрыв дверь.поставить на учёт и проверками задолбать.
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Эдвард сага Сумерки
0 0
Ой помню так к Белле проникал в спальню, посмотреть как она спит.
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советчик
2 0
Ему надо было бы тайно проникнуть в саму девушку.
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Дон Хенаро 36532
2 0
Ему надо было бы тайно проникнуть в саму девушку.
Тогда срок был бы совсем другой)
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