Попытка познакомиться с понравившейся девушкой окончилась уголовным делом для жителя Новокузнецкого района. Теперь 18-летний романтик сядет на скамью подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Молодой человек заприметил девушку в прошлом году. Несколько раз встречал незнакомку на улице, узнал, где она живёт. Но познакомиться стеснялся. И всё же, набравшись смелости, парень решил прийти к ней в гости.

24 ноября 2016 года обвиняемый, желая познакомиться с девушкой, незаконно проник в её дом. Рано утором он пришёл к дому. Дверь была открыта. Не спрашивая разрешение хозяев, он вошёл в дом, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Однако в доме находился только ребёнок, мальчик спал. Незваный гость сразу вышел, а ребёнок сильно испугался. Когда девушка вернулась домой, мальчик рассказал о визите незнакомца. Хозяйка сообщила о произошедшем в полицию.

Сотрудники полиции начали разыскивать парня. Узнав от знакомых, что правоохранители ищут человека, который проник в чужой частный дом, он сам пришёл в полицию и рассказал подробности истории.

Девушка оказалась непреклонной. Она не простила молодого человека, и романтический повод не повлиял на её решение наказать непрошеного гостя за нарушение её конституционного права.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу.