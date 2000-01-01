Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат попал в поле зрения Минобрнауки. 24 января главе министерства Ольге Васильевой сообщили, что педагогам в учреждении якобы 3 месяца не дают зарплату.

Ольга Васильева обещала уволить директора училища, если он действительно виноват в долгах. Однако позже Министерство труда проверило информацию, и она не подтвердилась, пишет SU. Тем не менее Минтруд внёс колледж в план проверок.

В Новокузнецком государственном гуманитарно-техническом колледже-интернате получают профессию инвалиды. Это единственное в Кузбассе такое учебное заведение. Образован в 1959 году.