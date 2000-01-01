Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Все школы Кемерова закрыли на карантин по гриппу

Министр образования хотела уволить директора новокузнецкого колледжа

Сегодня 09:27
1005

Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат попал в поле зрения Минобрнауки. 24 января главе министерства Ольге Васильевой сообщили, что педагогам в учреждении якобы 3 месяца не дают зарплату.

Ольга Васильева обещала уволить директора училища, если он действительно виноват в долгах. Однако позже Министерство труда проверило информацию, и она не подтвердилась, пишет SU. Тем не менее Минтруд внёс колледж в план проверок.

В Новокузнецком государственном гуманитарно-техническом колледже-интернате получают профессию инвалиды. Это единственное в Кузбассе такое учебное заведение. Образован в 1959 году.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: pikabu.ru
долги по зарплате Минобрнауки Минтруд колледж

Комментарии (2)

Добавить комментарий
Тарантино
4 0
Там вроде нормальный директор Агарков. Помню в начале 90 годов шефство над этим училищем взяла немецкая компания. В то время нам 18-19 летним студентам привозили мешками гуманитарку- консервы, крупы хлеб и т д. Рюкзаками уносили домой.

На протяжении последующих лет-все было хорошо там. И местные студенты и иногородние-приходили к 8 00 на бесплатный завтрак. Так же и обед бесплатный был. Обед полноценный и сытный. И стипендия. платилась вовремя. Похоже приворовывает администрация города в ущерб детям инвалидов-а на директора стрелки переводит. Требует он наверно все то что положено студентам!
ответить
.
2 0
Что то слухи о ликвидации этого интерната усиливаются
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ