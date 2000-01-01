Информация о драке двух депутатов Новокузнецкого горсовета дошла до мэра города Сергея Кузнецова. Глава высказался о произошедшем на своей странице во «ВКонтакте».

Избранный депутат всегда остаётся им, внутри здании Горсовета и вне его, высказался Кузнецов. При этом крайне важно быть профессионалом при обсуждении любого вопроса, написал мэр. Он также прокомментировал информацию о том, что Горсовет якобы хотел не пускать журналистов на заседания.

Работать под пристальным вниманием СМИ очень сложно, поэтому у депутатов должна быть возможность обсуждать повестку без журналистов. Однако по завершении следует приглашать корреспондентов и рассказывать о том, как идут обсуждения проектов, передаёт SU слова Кузнецова.

Сергей Кузнецов ведёт свою страничку во «ВКонтакте» с ноября 2016 года, однако до 2017-го сообщения на стене были закрыты для гостей. Теперь же мэр активно постит информацию о важных событиях города — о ситуации с гриппом и ОРВИ, уборкой снега и так далее, и это может увидеть каждый.

Кстати, на некачественную уборку снега и сосулек горожане могут пожаловаться прямо на страничке мэра, в комментариях.

Драка двух депутатов Новокузнецкого горсовета попала в поле зрения многих СМИ, как уже писал ВашГород.ру.