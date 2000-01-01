На Левом берегу в Новокузнецке возведут дамбу. Специалисты Главгосэкспертизы согласовали проект её строительства. Набережная должна появиться уже в этом году, сообщает SU.

Высота дамбы составит более 10 метров, длина — 854,4 метра, ширина по гребню — не менее семи метров. Проект также предусматривает усиление струенаправляющей дамбы железнодорожного моста и насыпи проходящей рядом железной дороги.

По мнению экспертов, после ввода в эксплуатацию объект не только позволит защитить город и его жителей от затоплений, но и станет одним из мест отдыха и прогулок. В зоне дамбы будет обустроена набережная с проездами и тротуарами, скамейками, фонарями. Кроме того, строители установят чугунное ограждение и создадут необходимую инфраструктуру для комфортного перемещения маломобильных групп населения.