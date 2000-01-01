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В Новокузнецке согласовали проект новой дамбы

Сегодня 10:09
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На Левом берегу в Новокузнецке возведут дамбу. Специалисты Главгосэкспертизы согласовали проект её строительства. Набережная должна появиться уже в этом году, сообщает SU.

Высота дамбы составит более 10 метров, длина — 854,4 метра, ширина по гребню — не менее семи метров. Проект также предусматривает усиление струенаправляющей дамбы железнодорожного моста и насыпи проходящей рядом железной дороги.

По мнению экспертов, после ввода в эксплуатацию объект не только позволит защитить город и его жителей от затоплений, но и станет одним из мест отдыха и прогулок. В зоне дамбы будет обустроена набережная с проездами и тротуарами, скамейками, фонарями. Кроме того, строители установят чугунное ограждение и создадут необходимую инфраструктуру для комфортного перемещения маломобильных групп населения.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: to-world-travel.ru
проект Левый берег набережная дамба

Комментарии (3)

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Макс
1 0
Надеемся, что слова с делами не разойдутся. Как это часто бывает в нашем городе.
Ну и конечно же, очень приятно, если все будет обустроено как положено. А то очень обидно, что в г. Кемерово, данная набережная давно существует. А в нашем городе только проект....
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123
0 0
а в междуреченске какая длина у дамбы? там хорошо и долго можно прогуляться
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...
0 0
Надеемся, что слова с делами не разойдутся. Как это часто бывает в нашем городе.
Ну и конечно же, очень приятно, если все будет обустроено как положено. А то очень обидно, что в г. Кемерово, данная набережная давно существует. А в нашем городе только проект....
Чо как баба разнылся. Кузня это хардкор! Кузня это бабло! Кузня это распил! Какая наЎ набережная, когда мер не знает что у него под носом строят ))
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