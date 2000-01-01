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Китай разместил межконтинентальные ракеты на границе с Россией

Сегодня 10:15
994

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает Газета.ру со ссылкой на Global Times.

Как отмечает китайское издание, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета. В материале отмечается, что публикация фотографий могла произойти из-за вступления в должность президента США Дональда Трампа и стать реакцией китайских властей на резонансные замечания Трампа о политике «единого Китая».

Россию это не беспокоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Новые ракеты — угроза не для России, которая и так находится в зоне поражения многочисленных китайских ракет средней дальности, а ответ на антикитайскую позицию нового президента США Дональда Трампа, объяснили изданию эксперты.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: www.gazeta.ru
сша Китай ядерное оружие Россия фото ракеты

Комментарии (9)

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Дон Хенаро 36558
15 19
Та-да-мм....о чем я писал два года назад? Кто является главной угрозой для России? По прежнему думаете что США?
А Песков правильно ничего не замечает, потому что в случае атаки Китая на РФ наши правители спокойно скинут Сибирь и Дальний восток узкоглазым в обмен на то чтобы китайцы не лезли дальше Урала.
А Сибирь попадет в рабство узкоглазым....и пока все пацриоты смотрят ожидая угрозы спереди то бишь от Запада, вас поимеют сзади, господа....и поверьте Путин вас от этого не предохранит, несмотря на то что он презе..президент...)
ответить
Кент
4 3
Дон Хенаро:
Та-да-мм....о чем я писал два года назад? Кто является главной угрозой для России? По прежнему думаете что США?
А Песков правильно ничего не замечает, потому что в случае атаки Китая на РФ наши правители спокойно скинут Сибирь и Дальний восток узкоглазым в обмен на то чтобы китайцы не лезли дальше Урала.
А Сибирь попадет в рабство узкоглазым....и пока все пацриоты смотрят ожидая угрозы спереди то бишь от Запада, вас поимеют сзади, господа....и поверьте Путин вас от этого не предохранит, несмотря на то что он презе..президент...)
Ой ты писал, мне еще бабка , а ей бабка типа ванги местной еще в 1910 г , говорила , что будем еще под желтыми
ответить
Китаец
3 0
Дон Хенаро:
Та-да-мм....о чем я писал два года назад? Кто является главной угрозой для России? По прежнему думаете что США?
А Песков правильно ничего не замечает, потому что в случае атаки Китая на РФ наши правители спокойно скинут Сибирь и Дальний восток узкоглазым в обмен на то чтобы китайцы не лезли дальше Урала.
А Сибирь попадет в рабство узкоглазым....и пока все пацриоты смотрят ожидая угрозы спереди то бишь от Запада, вас поимеют сзади, господа....и поверьте Путин вас от этого не предохранит, несмотря на то что он презе..президент...)
Аха) и вас тоже не предохранит, так что писал бы про всех, или ты особенный, первым будешь на желтой мачте болтаться а то все на звездно-полосатой да на звездно-полосатой))
ответить
123
4 0
Откуда у китая наши мобильные "Тополь-М"? Табуреткин слил и уже Шайгак приторговывает технологиями?
ответить
Chak
3 0
Дон Хенаро:
Та-да-мм....о чем я писал два года назад? Кто является главной угрозой для России? По прежнему думаете что США?
А Песков правильно ничего не замечает, потому что в случае атаки Китая на РФ наши правители спокойно скинут Сибирь и Дальний восток узкоглазым в обмен на то чтобы китайцы не лезли дальше Урала.
А Сибирь попадет в рабство узкоглазым....и пока все пацриоты смотрят ожидая угрозы спереди то бишь от Запада, вас поимеют сзади, господа....и поверьте Путин вас от этого не предохранит, несмотря на то что он презе..президент...)
Что толку говорить вате об этой угрозе, Когда она станет реальна вата все равно будет до последнего надеяться что их это не коснется - великий ВВП их защитит. Ага защитит. Он и так уже кучу земель китаю в долгосрочную аренду передал - по нашему отдал - их уже через 1 год не выгонишь оттуда.
ответить
коньфуций
0 0
Дон Хенаро:
Та-да-мм....о чем я писал два года назад? Кто является главной угрозой для России? По прежнему думаете что США?
А Песков правильно ничего не замечает, потому что в случае атаки Китая на РФ наши правители спокойно скинут Сибирь и Дальний восток узкоглазым в обмен на то чтобы китайцы не лезли дальше Урала.
А Сибирь попадет в рабство узкоглазым....и пока все пацриоты смотрят ожидая угрозы спереди то бишь от Запада, вас поимеют сзади, господа....и поверьте Путин вас от этого не предохранит, несмотря на то что он презе..президент...)
Безусловно, США - мировой лидер и останется им еще долгое время. Китай не может существенно "подвинуть" США. Но зато он может существенно "подвинуть" россию.
"Враг моего врага" - это, почти всегда, друг. У Китая давние территориальные претензии к россии, со времен царей. А захват россией Крыма - есть тот прецедент, который Китай с радостью повторит уже в отношении "своих" территорий в Сибири. Учитывая огромное и все возрастающее влияние Китая в центральной Азии, можно сказать, что граница россии с Китаем, и без того протяженная, увеличивается за счет границы с Монголией и Казахстаном.
Так, что пусть в кремле ждут гостей "через Гоби и Хинган", и не только, уже в обратном направлении.
Этот процесс и так идет, пока путем диффузии, но при потребности, китайцы всегда могут его ускорить
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ближайшее будущее
0 0
Недалёкое будущее. Дежавю:
- Авианосцы без опознавательных знаков пустили на дно всю флотилию Черноморского Военно-Морского Флота России... Обама говорит: "в Черном море американских военных - НЕТ".
Через несколько дней опять дежавю:
- В Сибири проведён референдум за независимость Сибири и присоединения Сибири к Китаю. Число проголосовавших ЗА = два миллиарда людей, что составило 120578% явки. Власти Китая говорят: "граждан Китая в Сибири - НЕТ".
Следующее дежавю: Курилы... и японцев там - НЕТ.
...Зато назло всем "Крым - наш" и рейтинг Путина за облаками.
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дворник кремля
3 0
Откуда у китая наши мобильные "Тополь-М"? Табуреткин слил и уже Шайгак приторговывает технологиями?
Финальная распродажа активов РФ стартовала. что самое интересное, все это вполне работает. Путин и Ко достаточно хорошо поняли, что галеру пора продавать, но аккуратно, чтобы пассажиры не догадались. В завершении можно добавить лишь одно, Путину очень повезло с населением. Жаль, что его никто не купит, а то бы он и его пристроил по вполне приемлемой цене.
ответить
Дон Хенаро 36558
0 0
Финальная распродажа активов РФ стартовала. что самое интересное, все это вполне работает. Путин и Ко достаточно хорошо поняли, что галеру пора продавать, но аккуратно, чтобы пассажиры не догадались. В завершении можно добавить лишь одно, Путину очень повезло с населением. Жаль, что его никто не купит, а то бы он и его пристроил по вполне приемлемой цене.
Жму вам руку и кидаю плюсик в карму, очень меткое и остроумное высказывание по теме)))))
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