Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает Газета.ру со ссылкой на Global Times.

Как отмечает китайское издание, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета. В материале отмечается, что публикация фотографий могла произойти из-за вступления в должность президента США Дональда Трампа и стать реакцией китайских властей на резонансные замечания Трампа о политике «единого Китая».

Россию это не беспокоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Новые ракеты — угроза не для России, которая и так находится в зоне поражения многочисленных китайских ракет средней дальности, а ответ на антикитайскую позицию нового президента США Дональда Трампа, объяснили изданию эксперты.