Эпидемия гриппа и ОРВИ свирепствует в Кузбассе. Кемеровские учащиеся с сегодняшнего дня отправились домой на преждевременные каникулы. Все школы прекратили занятия в связи с карантином по гриппу и ОРВИ.

«Все школы города закрыли на карантин с 25 января и до особого распоряжения», — сообщила ВашГород.ру начальник отдела эпиднадзора Маргарита Новосёлова.

В Новокузнецке на карантин закрыты пока несколько школ, как уже сообщал ВашГород.ру. Прекращены занятия в нескольких группах некоторых детских садиков. Мы также сообщали о том, какая в школах и детсадах Новокузнецка профилактика гриппа и ОРВИ.

Между тем число заболевших в Кузбассе растёт. Среди них и те, кто подхватил опасный вирус гонконгского гриппа.