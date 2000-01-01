Плохо очищенные тротуары и крыши зданий, переполненные ржавые мусорные баки — глава Новокузнецка возмутился видом Привокзальной площади. Во вторник, 24 января, мэр города Сергей Кузнецов провёл объезд трёх районов города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выездной штаб оценил состояние улично-дорожной сети, местных проездов и дворовых территорий Центрального, Куйбышевского и Заводского районов. Специалисты также проверили состояние крыш, козырьков, пристроек, мест, где снег и наледь угрожают безопасности горожан.

Немало претензий вызвал вид Привокзальной площади, здесь были выявлены плохо очищенные тротуары, переполненные ржавые мусорные баки, обклеенные объявлениями остановочные павильоны. Как отметили члены комиссии, крыши сразу нескольких зданий в районе вокзала давно требуют работ по очистке, в частности, пригородный и автовокзал. За неудовлетворительную уборку площади главе Куйбышевского района вынесено замечание, — отмечается в пресс-релизе мэрии.

На улицах Транспортной, Циолковского, Дружбы, Тольятти, Франкфурта из-за снега заужена проезжая часть, особенно, местные проезды. В целом глава города отметил, что всё больше управляющих компаний справляются со своими обязанностями. Из дворов своевременно вывозят снег, а с крыш сбивают сосульки и наледь, привлекают к уборке территорий технику.

А вот представители малого и среднего бизнеса к очистке территорий относятся с меньшим энтузиазмом. Так, возникли вопросы по вывозу снега и к крупным организациям. В «чёрный список» попали ТРЦ «Сити Молл», филиал «Сбербанка», ЦУМ, сеть магазинов «Мария Ра». Многие руководители проигнорировали просьбу организовать работу дворников в выходные дни, привлечь технику для очистки пешеходных дорожек и парковок.

Устранить все замечания градоначальник потребовал за неделю.

Кроме того, специалистам ЖКХ поручено разработать знак, обозначающий разворотную площадку специализированной техники на придомовых территориях.

В дальнейшем руководство мэрии планирует провести внеплановый объезд дворовых территорий в вечернее время с привлечением специализированной техники.