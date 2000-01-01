В Новокузнецке постепенно исчезает один из самых экологически чистых видов транспорта. Изначально, трамваи убрали с проспекта Курако, затем отменили маршруты в Дальнее Куйбышево, решается вопрос о демонтаже рельс на проспекте Металлургов.

Однако исходя из ответа Министерства транспорта Российской федерации, новокузнецкие чиновники даже не пытались сделать это. Соответствующий документ оказался в распоряжение редакции ВашГород.ру.

«В целях поддержки регионов и транспортных предприятий, а также стимулирования закупки и эксплуатации экологически чистых транспортных средств, в 2012 году была реализована федеральная программа софинансирования мероприятий субъектов Российской Федерации по закупке пассажирского транспорта…

В рамках программы Минтрансом были предоставлены субсидии 35 субъектам Российской Федерации на общую сумму 3 214,7 миллионов рублей из них 11 субъектам Российской Федерации на закупку 172 трамваев было выделено 862 миллиона рублей. Кемеровская область в данной программе участие не принимала", — говорится в сообщении.

Также в Минтрансе назвали ещё одну программу по замене единиц троллейбусного и трамвайного парков в регионах. На реализацию в 2015 году было выделено 560 миллионов рублей. Однако Кемеровская область снова не участвовала в данной программе, отмечают в Министерстве.