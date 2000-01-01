Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читательница Лилия спрашивает, куда лучше поехать в отпуск — за границу или на российский курорт.

«Уже неделю спорим с мужем по поводу того, куда поехать в отпуск летом. Я хочу в Таиланд или Индию, а он предлагает в Сочи или Крым, говорит, что дешевле будет. Я готова и на наши курорты согласиться, если там хорошо отдыхается. Может, кто-то был и расскажет?» — написала читательница.

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