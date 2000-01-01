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В Кузбассе ветеринар ставил штампы на мясо без проведения анализов

Сегодня 11:42
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В Кемеровской области заведующий ветеринарным пунктом одной из районных станций по борьбе с болезнями животных работал за взятки. Ему вынесен приговор. Теперь ветеринар заплатит чуть ли не в два раза больше нелегального дохода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

С января 2015 года по апрель 2016 года 39-летний осуждённый по совмещению работал ветеринарно-санитарным экспертом предприятия, которое занималось производством мясных изделий. В его обязанности входил контроль над забоем скота и проведение необходимых анализов. Когда эксперт отсутствовал, забой скота продолжался. Ветеринар приезжал после и проставлял необходимые печати уже на готовую продукцию. Взамен получал денежное вознаграждение от руководства предприятия.

Весной 2016 года о нелегальной деятельности специалиста стало известно сотрудникам ОМВД по Новокузнецкому району. Ветеринара поймали с поличным после получения очередной взятки в размере 49 тысяч рублей. В общей сложности незаконным путём мужчина заработал порядка 350 тысяч рублей.

На время расследования заведующего ветпунктом отстранили от занимаемой должности, затем он уволился по собственному желанию.

Суд назначил мужчине 538 тысяч 620 рублей штрафа — это размер его заработной платы в должности заведующего ветеринарным пунктом за период работы 2,5 года.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: marpravda.ru
штраф взятки ветеринар

Комментарии (2)

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1Татьяна
5 0
Вот такие товарищи работают везде, только бы свой карман набить! Почему люди не боятся кармы для своих детей и родных? Карма ведь идёт на несколько поколений за действия члена семьи!!!!!!!!
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Анонимный пользователь
1 0
Интересно, сколько благодаря его действиям опасного мяса на рынок попало?
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