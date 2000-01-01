Куриное мясо сегодня присутствует в рационе каждого россиянина. Но вот где купить хорошую тушку, остаётся под вопросом. Роскачество изучило 21 самую популярную марку бройлеров и рассказало о лучших.

Исследования показали, что к курам повышенного качества относятся марки «Каждый день», «Приосколье», «ВкусВилл», «Куриное царство», «Первая свежесть», «Аль Сафа Хафа», «Ярославский бройлер» и «Челны-бройлер». В мясе от этих компаний не нашли антибиотики, количество мяса превышало жир, вредные бактерии не обнаружены.

В качественный товар попали 9 марок куриц, среди которых «Троекурово», «Ясные зори», «Сельские традиции», «Мираторг» и другие. В бройлерах не нашли вредных бактерий, а количество мяса превышало жир. Однако эти куры содержали антибиотики, разрешённые в России, но запрещённые в Евросоюзе.

А вот птицы от компаний"Благояр", «Чемзинка», «Птицефабрика приморская» и «Павловская курочка» попали в немилость. В некоторых из них нашли повышенное содержание антибиотиков, в других — сальмонеллу и листерию.

Отметим, кур изучали 44 методиками исследований. 10 лабораторий испытывали образцы мяса.