Управляющим компаниям упростили процесс работы с неплательщиками за «коммуналку». Деньги списывают прямо с их банковских счетов, даже с зарплатных карт. Причём на законных основаниях, передают «Вести. Кузбасс».

С этого года заработал закон, позволяющий списывать средства с банковских счетов должника по судебному приказу. При этом дожидаться исполнительного листа не нужно.

Как пояснила заместитель главного судебного пристава Кемеровской области Анна Покровская, после возбуждения исполнительного производства направляются запросы в кредитные организации. Если должник не исполняет требования исполнительного документа, судебные приставы выносят постановление об обращении на денежные средства на расчётном счете.

Если у неплательщика есть деньги на счёте, сотрудники банка списывают их, если нет — дожидаются поступлений и затем исполняют судебное постановление.

В том случае, когда управляющая компания ошиблась, а деньги списали неправильно, их можно вернуть. Дело в том, средства со счёта должника списываются через 10 дня после получения соответствующего судебного приказа. За это время человек вправе обжаловать приказ.