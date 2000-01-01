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Кузбасские должники за ЖКУ рискуют остаться без денег на банковской карте

Сегодня 12:21
966

Управляющим компаниям упростили процесс работы с неплательщиками за «коммуналку». Деньги списывают прямо с их банковских счетов, даже с зарплатных карт. Причём на законных основаниях, передают «Вести. Кузбасс».

С этого года заработал закон, позволяющий списывать средства с банковских счетов должника по судебному приказу. При этом дожидаться исполнительного листа не нужно.

Как пояснила заместитель главного судебного пристава Кемеровской области Анна Покровская, после возбуждения исполнительного производства направляются запросы в кредитные организации. Если должник не исполняет требования исполнительного документа, судебные приставы выносят постановление об обращении на денежные средства на расчётном счете.

Если у неплательщика есть деньги на счёте, сотрудники банка списывают их, если нет — дожидаются поступлений и затем исполняют судебное постановление.

В том случае, когда управляющая компания ошиблась, а деньги списали неправильно, их можно вернуть. Дело в том, средства со счёта должника списываются через 10 дня после получения соответствующего судебного приказа. За это время человек вправе обжаловать приказ.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ruelect.com
должники ЖКУ списание зарплатные карты

Комментарии (29)

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1
21 3
ща начнётся ....
совсем уже О*УЕЛИ!!!
осталось ключи отдать от дома пусть заходят когда охота берут чё надо,,,,,
*опоголовых пора прореживать!!!
ответить
Ирина
2 0
Всмысле и детские что ли будут забирать??
ответить
Vasya
22 0
А когда уже сделают инструмент для людей, чтобы они могли заставлять УК работать должным образом?!?!
А когда спишут деньги по ошибке, почему люди должны бегать и доказывать свою правоту, потом еще и ждать когда деньги вернут на счет?! За это будет наказание для УК?!?!
ответить
..
2 0
Интересно, а за долги с какой суммы начиная или времени задолженности?..
ответить
Вумница
70 121
Тут всего несколько решений этой проблемы:
1. Платить вовремя за коммуналку
2. Если нет денег найти вторую и т.д. работу или подработку
3. Если у вас большая квартира перебраться в жилье поменьше или вообще переехать куда нить за город в свой дом
4. Устроиться на работу где черная зп и не держать денег на карте
если у кого есть другие предложение пишите, интересно послушать :)

ответить
Знающий
0 0
Интересно, а за долги с какой суммы начиная или времени задолженности?..
В 2015 году за 3 месяца неуплаты УК начинали слать письма с требованием долг погасить
ответить
Прохожий
6 0
Жкх и так о.уело по полной, причем уже давно.Значит нужно сразу снимать всю сумму с карты.А эту бессовестную кодлу сколько ни плати никогда не нажрется.
ответить
22
3 0
Жкх и так о.уело по полной, причем уже давно.Значит нужно сразу снимать всю сумму с карты.А эту бессовестную кодлу сколько ни плати никогда не нажрется.
Не успеете снять. Спишут сразу при зачислении.
ответить
1
97 69
Тут всего несколько решений этой проблемы:
1. Платить вовремя за коммуналку
2. Если нет денег найти вторую и т.д. работу или подработку
3. Если у вас большая квартира перебраться в жилье поменьше или вообще переехать куда нить за город в свой дом
4. Устроиться на работу где черная зп и не держать денег на карте
если у кого есть другие предложение пишите, интересно послушать :)

кто это придумал надо в дурдом сдать , но сначала стерилизовать, чтоб не плодились.....
ответить
22
8 0
Тут всего несколько решений этой проблемы:
1. Платить вовремя за коммуналку
2. Если нет денег найти вторую и т.д. работу или подработку
3. Если у вас большая квартира перебраться в жилье поменьше или вообще переехать куда нить за город в свой дом
4. Устроиться на работу где черная зп и не держать денег на карте
если у кого есть другие предложение пишите, интересно послушать :)

Даже при своевременной оплате ук умудряется делать "ошибки" в начислениях.
ответить
Дон Хуан
37 62
Платить нужно вовремя, вот и всё...
ответить
Вумнице
6 0
Тут всего несколько решений этой проблемы:
1. Платить вовремя за коммуналку
2. Если нет денег найти вторую и т.д. работу или подработку
3. Если у вас большая квартира перебраться в жилье поменьше или вообще переехать куда нить за город в свой дом
4. Устроиться на работу где черная зп и не держать денег на карте
если у кого есть другие предложение пишите, интересно послушать :)

Забыли упомянуть пункт о случае, когда управляющая компания ошиблась. А их бывает предостаточно. Тут что необходимо делать? Ежедневно контролировать их работу?
ответить
Вася
14 1
Лайфхак для людей, которых задолбал данный беспредел...
1. Данные приказы и прочая лабуда идет первым делом в Сбербанк - так что в принципе сбербан это враг номер один для любого человека - не держите деньги на их картах.
2. оформите карту в коммерческом банке.
3. коммерческий банк который не имеет представительства в нашем регионе - сейчас все коммерческие банки объеденены в систему ОРС - беспроцентная снятие наличных в банкоматах.
Ну и 4 - как я сам пришел к данному методу - столкнулся со штрафом который мне выписали год назад в январские праздники, само собой после праздников денег не было, затянул оплату, в итоге где то в марте оплатил 1500 штраф, но через два дня мне приходит сообщение что с вашей сберкнижки арестована такая то сумма... пошел разбираться, потратил около недели, оббегал всех и ФССП и банки и выписки собрал, в итоге возврат средств сделали только через месяц, и то 500 рублей ушло "в зрительный зал" (((( так что система ФССП - это как гопники узаконенные... Хорошо была карта оформленная в новосибирске, с тех пор ЗП туда переводиться...
ответить
Вумница
39 56
Забыли упомянуть пункт о случае, когда управляющая компания ошиблась. А их бывает предостаточно. Тут что необходимо делать? Ежедневно контролировать их работу?
Так не сразу же деньги с карт снимают, у самой были проблемы и долг за 3 мес накопился пришло письмо с УК, звонила разговаривала с ихними юристами обещала постепенно погасить и против меня не было никаких санкций, суда и прочего...рассчиталась постепенно. Речь о том что если для людей проблема вовремя оплатить долг, то проблему решать надо, а не ныть. А если УК ошиблась то сходите и разберетесь
ответить
вв
54 34
Тут всего несколько решений этой проблемы:
1. Платить вовремя за коммуналку
2. Если нет денег найти вторую и т.д. работу или подработку
3. Если у вас большая квартира перебраться в жилье поменьше или вообще переехать куда нить за город в свой дом
4. Устроиться на работу где черная зп и не держать денег на карте
если у кого есть другие предложение пишите, интересно послушать :)

Предложение - сьезди к гудвину за мозгами!
ответить
321
3 1
Лайфхак для людей, которых задолбал данный беспредел...
1. Данные приказы и прочая лабуда идет первым делом в Сбербанк - так что в принципе сбербан это враг номер один для любого человека - не держите деньги на их картах.
2. оформите карту в коммерческом банке.
3. коммерческий банк который не имеет представительства в нашем регионе - сейчас все коммерческие банки объеденены в систему ОРС - беспроцентная снятие наличных в банкоматах.
Ну и 4 - как я сам пришел к данному методу - столкнулся со штрафом который мне выписали год назад в январские праздники, само собой после праздников денег не было, затянул оплату, в итоге где то в марте оплатил 1500 штраф, но через два дня мне приходит сообщение что с вашей сберкнижки арестована такая то сумма... пошел разбираться, потратил около недели, оббегал всех и ФССП и банки и выписки собрал, в итоге возврат средств сделали только через месяц, и то 500 рублей ушло "в зрительный зал" (((( так что система ФССП - это как гопники узаконенные... Хорошо была карта оформленная в новосибирске, с тех пор ЗП туда переводиться...
требования законодательства распространяются на все банки, и коммерческие, и не очень
ответить
Миша
46 0
Тут всего несколько решений этой проблемы:
1. Платить вовремя за коммуналку
2. Если нет денег найти вторую и т.д. работу или подработку
3. Если у вас большая квартира перебраться в жилье поменьше или вообще переехать куда нить за город в свой дом
4. Устроиться на работу где черная зп и не держать денег на карте
если у кого есть другие предложение пишите, интересно послушать :)

Не ищите решений избавиться от проблем, ищите источник проблем. Скорость создание проблем превышает скорость решений созданных проблем. Знаменитая фраза "денег нет, но вы держитесь", это не юмор, а реальная угроза - "держитесь! - государство банкрот!". Нет денег в государстве - нет государства, нет надобности исполнять законы банкрота. Самовольно распоряжаться деньгами населения очень похоже на мародёрство - уголовное преступление, за которое придётся когда-нибудь ответить, в том числе и приставам, действующим против народа в интересах банкротов.
ответить
местный-2
1 0
Все будет выглядеть так.
Взыскание может проводиться как со счета должника в любом банке, так и на средства с банковской карты, владельцем которой является клиент-должник.
Однако чтобы к должнику были применены меры принудительного исполнения вердикта суда (постановления иного органа), судебный пристав должен иметь ряд оснований.
___________________
Такие основания он получит в результате инициирования исполнительного производства. В частности, данное производство начинается на основании таких исполнительных документов:
1.судебный приказ, решение;
2.постановление о взыскании штрафа, иных видов издержек, которое выдается органами, наделенными контролирующими функциями (к примеру, пенсионным фондом);
3.исполнительный лист.
_________________
В момент возбуждения исполнительного производства судебный пристав извещает гражданина о задолженности, направляя ему постановления о возбуждении исполнительного листа.
Должник может погасить существующий долг добровольно, но если он это не выполнит, то через 5 дней начинается процедура принудительного взыскания.
ответить
Вумнице
0 0
Так не сразу же деньги с карт снимают, у самой были проблемы и долг за 3 мес накопился пришло письмо с УК, звонила разговаривала с ихними юристами обещала постепенно погасить и против меня не было никаких санкций, суда и прочего...рассчиталась постепенно. Речь о том что если для людей проблема вовремя оплатить долг, то проблему решать надо, а не ныть. А если УК ошиблась то сходите и разберетесь
Знаю организации, которые снимают деньги через 3 дня после получения письма. Без звонков. Почему бы УК опыт не перенять... Дурное дело - не хитрое.
ответить
*
1 1
Лайфхак для людей, которых задолбал данный беспредел...
1. Данные приказы и прочая лабуда идет первым делом в Сбербанк - так что в принципе сбербан это враг номер один для любого человека - не держите деньги на их картах.
2. оформите карту в коммерческом банке.
3. коммерческий банк который не имеет представительства в нашем регионе - сейчас все коммерческие банки объеденены в систему ОРС - беспроцентная снятие наличных в банкоматах.
Ну и 4 - как я сам пришел к данному методу - столкнулся со штрафом который мне выписали год назад в январские праздники, само собой после праздников денег не было, затянул оплату, в итоге где то в марте оплатил 1500 штраф, но через два дня мне приходит сообщение что с вашей сберкнижки арестована такая то сумма... пошел разбираться, потратил около недели, оббегал всех и ФССП и банки и выписки собрал, в итоге возврат средств сделали только через месяц, и то 500 рублей ушло "в зрительный зал" (((( так что система ФССП - это как гопники узаконенные... Хорошо была карта оформленная в новосибирске, с тех пор ЗП туда переводиться...
Деньги могут быть списаны с любой карты. Возможно, со Сбера в первую очередь, если есть, но если нет, тогда по остальным пойдут.
ответить
*
15 0
Вопросы вызывает только пункт об ошибочных писаниях. По остальному согласна. Почему должники думают, что они самые умные и платить за ЖКХ обязаны другие, но не они? Если вы не согласны с начислениями, задавайте вопросы УК, а не копите долги. Людей, у которых сложная жизненная ситуация, можно понять, но те, кому платить не позволяет обыкновенная наглость, должны нести ответственность за свои поступки.
ответить
Вася
1 0
Деньги могут быть списаны с любой карты. Возможно, со Сбера в первую очередь, если есть, но если нет, тогда по остальным пойдут.
Смотрите я специально сделал акцент на том, что коммерческий банк и не имеющий представительство в нашем регионе (у меня это был банк Номос - сейчас Открытие).
Само собой что все банки обязаны исполнять решение суда и по исполнительному листу взыскать с вас задолженность.
НО тут главное "НО" исполнительный лист должны направить в банк, а его как привило отправляют только в Сбер, не станут лентяи из ФССП отправлять исполнительные по всем банкам страны.
Тем более от куда им знать в каком банке у вас счет и есть ли он в банке рога и копыта вообще...
ответить
321
0 0
Смотрите я специально сделал акцент на том, что коммерческий банк и не имеющий представительство в нашем регионе (у меня это был банк Номос - сейчас Открытие).
Само собой что все банки обязаны исполнять решение суда и по исполнительному листу взыскать с вас задолженность.
НО тут главное "НО" исполнительный лист должны направить в банк, а его как привило отправляют только в Сбер, не станут лентяи из ФССП отправлять исполнительные по всем банкам страны.
Тем более от куда им знать в каком банке у вас счет и есть ли он в банке рога и копыта вообще...
они делают запросы в банки
по результатам шлют исполлисты
количество банков, куда пристав направит запрос, может быть любым
большинство, конечно, будет искать по региону, но и по соседним не запрещено
ответить
Вася
0 0
они делают запросы в банки
по результатам шлют исполлисты
количество банков, куда пристав направит запрос, может быть любым
большинство, конечно, будет искать по региону, но и по соседним не запрещено
Сказали тоже самое что и я только другими словами )))))
суть в том что если найдут банк то отправят испол лист, но искать как правило ни кто не станет по коммерческим банкам.... тем более в разных регионах )))
Вообщем кому надо, тот избежит этого...
ответить
321
0 0
Сказали тоже самое что и я только другими словами )))))
суть в том что если найдут банк то отправят испол лист, но искать как правило ни кто не станет по коммерческим банкам.... тем более в разных регионах )))
Вообщем кому надо, тот избежит этого...
что значит "коммерческие банки"?
я думаю, что уж по региону шлют во все банки
ответить
Вася
0 0
что значит "коммерческие банки"?
я думаю, что уж по региону шлют во все банки
Ошибаетесь, как правило ограничиваются сбером.
Коммерческие банки типа - "Открытие" МДМ (он счас Бинбанк") и так далее...
Сегодня открыть счет стало намного проще, достаточно приобрести карту и у тебя автоматически открывается счет, который ты можешь использовать.
ответить
*
0 0
Смотрите я специально сделал акцент на том, что коммерческий банк и не имеющий представительство в нашем регионе (у меня это был банк Номос - сейчас Открытие).
Само собой что все банки обязаны исполнять решение суда и по исполнительному листу взыскать с вас задолженность.
НО тут главное "НО" исполнительный лист должны направить в банк, а его как привило отправляют только в Сбер, не станут лентяи из ФССП отправлять исполнительные по всем банкам страны.
Тем более от куда им знать в каком банке у вас счет и есть ли он в банке рога и копыта вообще...
Удивительно, но как-то узнают, даже если счет открыт в банке не на территории Кем. обл. Есть знакомые, которые "пострадали".
ответить
321
0 0
Ошибаетесь, как правило ограничиваются сбером.
Коммерческие банки типа - "Открытие" МДМ (он счас Бинбанк") и так далее...
Сегодня открыть счет стало намного проще, достаточно приобрести карту и у тебя автоматически открывается счет, который ты можешь использовать.
ну что значит "типа"?
по-вашему, банки делятся на коммерческие и какие еще?
вот Сбер - он какой?
нет, они им не ограничиваются
это раз
два - карта привязывается к счету
а не наоборот
ответить
квартиросъемщик
0 0
Тут всего несколько решений этой проблемы:
1. Платить вовремя за коммуналку
2. Если нет денег найти вторую и т.д. работу или подработку
3. Если у вас большая квартира перебраться в жилье поменьше или вообще переехать куда нить за город в свой дом
4. Устроиться на работу где черная зп и не держать денег на карте
если у кого есть другие предложение пишите, интересно послушать :)

Ага, плати. Я жил не тужил, никаких долгов не было, несколько лет все услуги плачу по счетчикам, на момент их установки все в нулях было. И тут, вдруг, приходит телега. про какой то долг с 90-х!
Сходил к юристам и в суд. Там заявление от меня не приняли и сказали не волнуйтесь, не обращайте внимания, если будет иск - разберемся и им откажем. А тут вон каждый день обстановка меняется, черканут бумажку и снимут, хоть и не велики, но мои деньги. И ходи, доказывай, что ты не верблюд!
У меня как то сделали поверку счетчика, я все сдал, а потом жена говорит, смотри, уже не первый месяц насчитывают похоже по среднему, хоть передаем данные через личный кабинет. Поехал разбираться, а у них очередные реформы и мой акт поверки счетчика пропал. Передал, написал все заново, не дождусь перерасчета никак.
Такие порядки.
ответить
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