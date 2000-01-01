Вспышка опасной болезни зафиксирована в нескольких европейских странах. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту ситуацию при планировании поездок. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

Уточняется, что в странах Европы с мая по декабрь 2016 года зарегистрирована вспышка сальмонеллёза, более 450 человек пострадали. Болезнь атаковала 10 стран — Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Грецию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Швецию, Великобританию.

По данным эпидемиологического расследования, источником заражения стали инфицированные куриные яйца, произведённые в Польше. В настоящее время из торговой сети изъято более 2,7 миллиона яиц. Также приостановлена поставка продукции нескольких птицефабрик, оптово снабжающих европейский регион.

Для справки: Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами; острое инфекционное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, в общем случае, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.