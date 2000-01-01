Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Все школы Кемерова закрыли на карантин по гриппу

Россиянам не рекомендуют летать за границу из-за вспышки болезни

Сегодня 12:56
602

Вспышка опасной болезни зафиксирована в нескольких европейских странах. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту ситуацию при планировании поездок. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

Уточняется, что в странах Европы с мая по декабрь 2016 года зарегистрирована вспышка сальмонеллёза, более 450 человек пострадали. Болезнь атаковала 10 стран — Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Грецию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Швецию, Великобританию.

По данным эпидемиологического расследования, источником заражения стали инфицированные куриные яйца, произведённые в Польше. В настоящее время из торговой сети изъято более 2,7 миллиона яиц. Также приостановлена поставка продукции нескольких птицефабрик, оптово снабжающих европейский регион.

Для справки: Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами; острое инфекционное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, в общем случае, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: po4ku.ru
предупреждение Европа сальмонеллез вспышка

Комментарии (2)

Добавить комментарий
Читатель
8 0
Прям вспышка и эпидемия? Перечислено 10 стран, 450 человек всего = 45 человек в каждом государстве.
Хотите сказать в России меньше?
По данным Роспотребнадзора за 1 полугодие 2016 года зарегистрировано 292 случая.
ответить
Ольга Светлая 70
0 4
Прям вспышка и эпидемия? Перечислено 10 стран, 450 человек всего = 45 человек в каждом государстве.
Хотите сказать в России меньше?
По данным Роспотребнадзора за 1 полугодие 2016 года зарегистрировано 292 случая.
Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что речь идёт именно о вспышке.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ