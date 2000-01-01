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Новосибирские учёные приблизились к разгадке генетической болезни, разрушающей личность

Сегодня 13:36
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Учёные из Новосибирского госуниверситета и Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали клеточную модель болезни Хантингтона — неизлечимого генетического расстройства. Открытие позволит продвинуться вперёд в изучении страшной болезни.

Расстройство вызвано мутацией в гене хантингтин. В здоровом гене есть несколько повторов триплета CAG, от 9 до 35. В мутировавшем гене их количество превышает 36.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу НГУ, для создания клеточной линии учёные удлинили количество CAG-повторов благодаря современной технологии редактирования генома CRISPR/Cas9.

Такая клеточная модель позволит понять две вещи. Во-первых, почему с мутационным геном справляются все человеческие клетки, кроме нейронов стриатума в головном мозге. А во-вторых — почему эти нейроны начинают погибать в 35−40 лет.

Первые симптомы болезни Хантингтона проявляются в 35−45 лет. Болеют преимущественно европейцы. Сначала происходят незначительные изменения личности, потом нарушается координация движений, страдает абстрактное мышление, память, появляются депрессия, навязчивые идеи и т. д. Прогноз с таким диагнозом — 15−20 лет жизни.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vseostresse.ru
мутация генетическая болезнь болезнь Хантингтона разрушение личности

Комментарии (3)

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Капитан Очевидность
0 0
заболевают в 35-45, прогноз 15-20 лет жизни. Так мы и так столько живем, чего нам кузбассовцам бояться
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Аннет
0 0
заболевают в 35-45, прогноз 15-20 лет жизни. Так мы и так столько живем, чего нам кузбассовцам бояться
у нас хотя бы есть шанс в относительно трезвом уме умереть)
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!
0 0
Сначала происходят незначительные изменения личности, потом нарушается координация движений, страдает абстрактное мышление, память, появляются депрессия, навязчивые идеи и т. д ------У нас 90 процентов такие, напугали
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