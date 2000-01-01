Учёные из Новосибирского госуниверситета и Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали клеточную модель болезни Хантингтона — неизлечимого генетического расстройства. Открытие позволит продвинуться вперёд в изучении страшной болезни.

Расстройство вызвано мутацией в гене хантингтин. В здоровом гене есть несколько повторов триплета CAG, от 9 до 35. В мутировавшем гене их количество превышает 36.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу НГУ, для создания клеточной линии учёные удлинили количество CAG-повторов благодаря современной технологии редактирования генома CRISPR/Cas9.

Такая клеточная модель позволит понять две вещи. Во-первых, почему с мутационным геном справляются все человеческие клетки, кроме нейронов стриатума в головном мозге. А во-вторых — почему эти нейроны начинают погибать в 35−40 лет.