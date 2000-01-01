Соцсеть «ВКонтакте» запустила очередное обновление, которое пришлось по вкусу не всем. Теперь сохранённые фотографии по умолчанию доступны только владельцу страницы.
Открыть для всех свои «сохранёнки» можно в настройках приватности страницы. При этом есть выбор, сделать фотографии видимыми для всех своих друзей, для некоторых друзей и так далее — как и с другими альбомами.
Своё решение разработчики «ВКонтакте» объяснили тем, что пользователи долго выпрашивали эту функцию, пишет TJ. Также на это повлияли несколько случаев, когда на россиян заводили уголовные дела из-за сохранённых порнографических или возбуждающих вражду снимков.
Пользователи взбунтовались против обновления — ведь раньше по «сохранёнкам» можно было получше узнать человека. В соцсети есть множество пабликов, посвящённых лучшим фотографиям в этом альбоме.
А вот что по этому поводу говорят пользователи.
#вкживи— Gess|KillMyLove (@gess_wolf) 24 января 2017 г.
Ребят прошу не прячьте сохраненки не разбивайте сердца людям
#вкживи— sad енот (@braynhut) 24 января 2017 г.
Я ведь не буду писать левым людям типа"эй,привет,я тырила у тебя сохраненки раньше,не мог бы ты их открыть для меня?"
#вкживи— sad енот (@braynhut) 24 января 2017 г.
Я ведь не буду писать левым людям типа"эй,привет,я тырила у тебя сохраненки раньше,не мог бы ты их открыть для меня?"
Впрочем, многих обновление обрадовало, ведь теперь свои интересы можно скрыть от посторонних глаз.
УРАААА ТЕПЕРЬ МОИ РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ НЕ УЗНАЮТ О ЧЕМ Я ДУМАЮ #вкживи pic.twitter.com/EmDohlsiyc— кøшка дрючка (@kitkat_eeee) 24 января 2017 г.
#вкживи— пустое имя (@evilcubed) 24 января 2017 г.
Зато теперь пикчи голых парней можно сохранять, а мамка не запалит!
У всех теперь закрыты сохраненки— лунтик:3 (@alicon_brain) 25 января 2017 г.
С одной стороны это хорошо не кто не узнает какая я пошлая,с другой плохо не у кого сохры брать#вкживи
Ранее во «ВКонтакте» появились истории и возможность указать в профиле семейного положения «гражданский брак», как уже рассказывал ВашГород.ру.