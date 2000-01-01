Соцсеть «ВКонтакте» запустила очередное обновление, которое пришлось по вкусу не всем. Теперь сохранённые фотографии по умолчанию доступны только владельцу страницы.

Открыть для всех свои «сохранёнки» можно в настройках приватности страницы. При этом есть выбор, сделать фотографии видимыми для всех своих друзей, для некоторых друзей и так далее — как и с другими альбомами.

Своё решение разработчики «ВКонтакте» объяснили тем, что пользователи долго выпрашивали эту функцию, пишет TJ. Также на это повлияли несколько случаев, когда на россиян заводили уголовные дела из-за сохранённых порнографических или возбуждающих вражду снимков.

Пользователи взбунтовались против обновления — ведь раньше по «сохранёнкам» можно было получше узнать человека. В соцсети есть множество пабликов, посвящённых лучшим фотографиям в этом альбоме.

А вот что по этому поводу говорят пользователи.

#вкживи

Ребят прошу не прячьте сохраненки не разбивайте сердца людям — Gess|KillMyLove (@gess_wolf) 24 января 2017 г.

#вкживи

Я ведь не буду писать левым людям типа"эй,привет,я тырила у тебя сохраненки раньше,не мог бы ты их открыть для меня?" — sad енот (@braynhut) 24 января 2017 г.

#вкживи

Я ведь не буду писать левым людям типа"эй,привет,я тырила у тебя сохраненки раньше,не мог бы ты их открыть для меня?" — sad енот (@braynhut) 24 января 2017 г.

Впрочем, многих обновление обрадовало, ведь теперь свои интересы можно скрыть от посторонних глаз.

УРАААА ТЕПЕРЬ МОИ РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ НЕ УЗНАЮТ О ЧЕМ Я ДУМАЮ #вкживи pic.twitter.com/EmDohlsiyc — кøшка дрючка (@kitkat_eeee) 24 января 2017 г.

#вкживи

Зато теперь пикчи голых парней можно сохранять, а мамка не запалит! — пустое имя (@evilcubed) 24 января 2017 г.

У всех теперь закрыты сохраненки

С одной стороны это хорошо не кто не узнает какая я пошлая,с другой плохо не у кого сохры брать#вкживи — лунтик:3 (@alicon_brain) 25 января 2017 г.

Ранее во «ВКонтакте» появились истории и возможность указать в профиле семейного положения «гражданский брак», как уже рассказывал ВашГород.ру.