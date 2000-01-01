Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Все школы Кемерова закрыли на карантин по гриппу

Новая функция во ВКонтакте огорчила пользователей

Сегодня 13:52
678

Соцсеть «ВКонтакте» запустила очередное обновление, которое пришлось по вкусу не всем. Теперь сохранённые фотографии по умолчанию доступны только владельцу страницы.

Открыть для всех свои «сохранёнки» можно в настройках приватности страницы. При этом есть выбор, сделать фотографии видимыми для всех своих друзей, для некоторых друзей и так далее — как и с другими альбомами.

Своё решение разработчики «ВКонтакте» объяснили тем, что пользователи долго выпрашивали эту функцию, пишет TJ. Также на это повлияли несколько случаев, когда на россиян заводили уголовные дела из-за сохранённых порнографических или возбуждающих вражду снимков.

Пользователи взбунтовались против обновления — ведь раньше по «сохранёнкам» можно было получше узнать человека. В соцсети есть множество пабликов, посвящённых лучшим фотографиям в этом альбоме.

А вот что по этому поводу говорят пользователи.

Впрочем, многих обновление обрадовало, ведь теперь свои интересы можно скрыть от посторонних глаз.

Ранее во «ВКонтакте» появились истории и возможность указать в профиле семейного положения «гражданский брак», как уже рассказывал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: alemihaber.com
ВКонтакте соцсети
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первым
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ