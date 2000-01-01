Всё меньше времени остаётся у жителей, желающих бесплатно оформить жильё в собственность. Кузбассовцев призывают воспользоваться возможностью бесплатной приватизации. Её срок истекает 1 марта 2017 года, напоминает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Тем, кому необходимо оформить квадратные метры в собственность, нужно обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом по месту жительства или в многофункциональный центр госуслуг (МФЦ), написать заявление и представить необходимые документы.

Приватизация даст право жильё продавать, менять, передавать в наследство, оформлять в залог кредита.

Замгубернатора Денис Шамгунов отметил, что МФЦ работает и в вечернее время, а также в субботу (время работы необходимо уточнять).

По всем вопросам, в том числе по списку документов и режиму работы многофункциональных центров, можно обращаться по бесплатному номеру телефона 115 (со стационарного телефона) или 555−115 (с мобильного телефона).