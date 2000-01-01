Компания Good Line — лидер интернет-рынка Кузбасса — работает, чтобы интернет и телевидение в вашем доме приносили только радость. Основатель компании Вячеслав Петров родился и вырос в Новокузнецке, поэтому большое внимание компания уделяет развитию и поддержке своих сетей в южной столице региона.

О том, как компания радует своих абонентов, нам рассказал Роман Кучков, директор новокузнецкого филиала Good Line:

«Сегодня наиболее популярным средством общения являются мессенджеры. Поэтому мы разработали мобильное приложение «Техподдержка Good Line», в котором каждый абонент может в формате чата задать вопрос роботу Лене. Она — полноценный помощник: может проверить оборудование, перезагрузить его, или, если необходимо, отправить инженера связи. Те, кто привык решать вопросы по телефону, звонят в контакт-центр. Время ответа оператора в среднем составляет 20 секунд, что соответствует мировому стандарту. Специалисты контакт-центра вместе с роботом Леной всегда отвечают на вопросы".

Для своих абонентов Good Line продолжает наращивать количество ТВ каналов высокого разрешения (HD).

«Мы являемся лидером по количеству HD-каналов в Кузбассе, — продолжает Роман Кучков. — На данный момент у нас 74 канала. Среди прочих это группа каналов Viasat, каналы Матч! Футбол, Nickelodeon и National Geographic. Их наши абоненты могут смотреть в идеальном качестве, наслаждаясь преимуществами HD-телевидения. Я уверен, что количество каналов будет расти. Предметом нашей особой гордости являются каналы «Наша Сибирь» и «Сделано в Кузбассе». Они каналы разработаны Good Line, больше их нет ни у кого в Кемеровской области. «Наша Сибирь» — канал медитативный. Вы включаете телевизор и наслаждаетесь видами родной природы под релаксирующую музыку. Мы гордимся, что этот канал пользуется популярностью и у зарубежных абонентов. Получаем отзывы из Франции, Болгарии. Еще одна наша гордость — Канал «Сделано в Кузбассе». Он рассказывает о малых и крупных предприятиях области. Мы показываем производство изнутри".

Вот что нам рассказали пользователи услуг компании Good Line

Евгений Веригин:

— Я поменял много интернет-провайдеров, но вот уже 4 года пользуюсь интернетом Good Line. Доволен качеством изображения телевидения и скоростью передачи данных интернета. За 4 года я всего один раз обратился в техподдержку, и неисправность устранили за 15 минут.

Елена Макарова:

— Подключила интернет и кабельное телевидение Good Line первый раз по совету друзей. Очень довольна и самой услугой, и качеством обслуживания. У меня есть взрослый ребенок, которому интернет необходим по учебе, а я чаще всего смотрю телевидение. Очень нравится разнообразие передач и качество изображения.

Дмитрий Строганов:

— Я перепробовал всех практически операторов интернета и кабельного телевидения в Новокузнецке. Проходило время, операторы или повышали цену, или качество картинки кабельного телевидения оставляло желать лучшего. Мне просто повезло, позвонили из Good Line, предложили поставить интернет и Большое ТВ. Я согласился. Буквально за день все сделали, аккуратно установили. Уже на протяжении семи месяцев я пользуюсь Good Line и всем доволен.

Валентина Мальцева: