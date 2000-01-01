Компания Good Line — лидер интернет-рынка Кузбасса — работает, чтобы интернет и телевидение в вашем доме приносили только радость. Основатель компании Вячеслав Петров родился и вырос в Новокузнецке, поэтому большое внимание компания уделяет развитию и поддержке своих сетей в южной столице региона.
О том, как компания радует своих абонентов, нам рассказал Роман Кучков, директор новокузнецкого филиала Good Line:
«Сегодня наиболее популярным средством общения являются мессенджеры. Поэтому мы разработали мобильное приложение «Техподдержка Good Line», в котором каждый абонент может в формате чата задать вопрос роботу Лене. Она — полноценный помощник: может проверить оборудование, перезагрузить его, или, если необходимо, отправить инженера связи.
Те, кто привык решать вопросы по телефону, звонят в контакт-центр. Время ответа оператора в среднем составляет 20 секунд, что соответствует мировому стандарту. Специалисты контакт-центра вместе с роботом Леной всегда отвечают на вопросы".
Для своих абонентов Good Line продолжает наращивать количество ТВ каналов высокого разрешения (HD).
«Мы являемся лидером по количеству HD-каналов в Кузбассе, — продолжает Роман Кучков. — На данный момент у нас 74 канала. Среди прочих это группа каналов Viasat, каналы Матч! Футбол, Nickelodeon и National Geographic. Их наши абоненты могут смотреть в идеальном качестве, наслаждаясь преимуществами HD-телевидения. Я уверен, что количество каналов будет расти.
Предметом нашей особой гордости являются каналы «Наша Сибирь» и «Сделано в Кузбассе». Они каналы разработаны Good Line, больше их нет ни у кого в Кемеровской области. «Наша Сибирь» — канал медитативный. Вы включаете телевизор и наслаждаетесь видами родной природы под релаксирующую музыку. Мы гордимся, что этот канал пользуется популярностью и у зарубежных абонентов. Получаем отзывы из Франции, Болгарии. Еще одна наша гордость — Канал «Сделано в Кузбассе». Он рассказывает о малых и крупных предприятиях области. Мы показываем производство изнутри".
Вот что нам рассказали пользователи услуг компании Good Line
Евгений Веригин:
— Я поменял много интернет-провайдеров, но вот уже 4 года пользуюсь интернетом Good Line. Доволен качеством изображения телевидения и скоростью передачи данных интернета. За 4 года я всего один раз обратился в техподдержку, и неисправность устранили за 15 минут.
Елена Макарова:
— Подключила интернет и кабельное телевидение Good Line первый раз по совету друзей. Очень довольна и самой услугой, и качеством обслуживания. У меня есть взрослый ребенок, которому интернет необходим по учебе, а я чаще всего смотрю телевидение. Очень нравится разнообразие передач и качество изображения.
Дмитрий Строганов:
— Я перепробовал всех практически операторов интернета и кабельного телевидения в Новокузнецке. Проходило время, операторы или повышали цену, или качество картинки кабельного телевидения оставляло желать лучшего. Мне просто повезло, позвонили из Good Line, предложили поставить интернет и Большое ТВ. Я согласился. Буквально за день все сделали, аккуратно установили. Уже на протяжении семи месяцев я пользуюсь Good Line и всем доволен.
Валентина Мальцева:
— Я была старшей дома, когда к нам пришла компания Good Line. Подключили дом, и я подключила свою квартиру. Пользуюсь до сих пор. Ещё я — председатель Совета ветеранов сталепрокатного производства «Евраз ЗСМК». У меня на учете стоит более 500 ветеранов. И вот они меня давно просили поблагодарить компанию Good Line за их обслуживание, за их участие, за качество показов. Еще хочу рассказать такой случай: я до Good Line пользовалась услугами двух компаний, потом подключилась к Good Line. Пришел ко мне в гости внук. Посмотрел и говорит:
— Бабуль, а ты телевизор новый купила?
Я отвечаю:
— Нет, Дима! У меня тот же телевизор.
— А почему он стал лучше показывать?
— Потому, что теперь у меня компания Good Line!
— Мне кажется, твой телевизор теперь даже улыбаться стал!
Нравятся мне ребята-инженеры. Я как-то сбила настройку каналов перед праздниками. Обратилась к ним, позвонила. Приехал — даже запомнила — Павел Седых. Настроил мне телевизор, поздравил с наступающими праздниками, пожелал здоровья.
Ещё хочется передать компании Good Line большое спасибо за канал «Наша Сибирь»! Все мои ветераны благодарят компанию, так как ни в одной другой компании этого канала нет. Многие из них уже не могут путешествовать по Сибири. А там показывают природу: Алтайский край, Хакасия… Там озёра, лебеди! Мы даже не знали, что у нас в Сибири лебеди зимуют! А через этот канал узнали!
И от всей души хочу поблагодарить компанию Good Line и пожелать им ещё больше абонентов.