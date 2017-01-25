Запрет на торговлю непищевой алкогольной продукцией продлён. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Продажа непищевой спиртосодержащей продукции будет запрещена ещё 60 дней. Напомним, запрет был введён в России 23 декабря 2016 года после массового отравления людей «Боярышником» в Иркутске.

В Роспотребнадзоре отметили, что запрет позволил снизить на 33% количество случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников. Кроме того, в ведомстве напомнили, что из оборота было изъято более 500 единиц спиртосодержащей непищевой продукции.

Отмечается, что эта мера не оказала негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса.