Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Все школы Кемерова закрыли на карантин по гриппу

Новокузнечанина оштрафовали на 100 тысяч рублей за высказывание про террористов

Сегодня 16:09
446

Кузбассовцы продолжают попадаться полицейским за правонарушения в соцсетях. В поле зрения ФСБ попал новокузнечанин, который опубликовал во «ВКонтакте» пост об одобрении террористов.

Пост новокузнечанина содержал высказывания, оправдывающие деятельность Исламского Государства (террористическая группировка, запрещена в России Верховным Судом). Дело мужчины передали в суд, где ему назначили штраф размером 100 тысяч рублей.

Отметим, новокузнечанина обвинили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Это не первый в Кузбассе случай, когда пользователей судят за противоправную деятельность в соцсетях. Как уже сообщал ВашГород.ру, в ноябре 2016 года кемеровчанина арестовали за репост экстремистской картинки.

А завтра, 26 января, на ВашГород.ру выйдет тест, где читатели попробуют себя в роли экспертов по экстремизму в интернете.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Яндекс.Картинки
экстремизм террористы осудили за репост

Комментарии (3)

Добавить комментарий
алекс
0 3
Это хорошо, ещё бы на других болтунов провокаторов распространилась эта мера воздействия, далеко ходить не надо.
ответить
Дон Хенаро 36577
3 2
Вот тебе и свобода слова
Нет её)) Она не нужна таким товарищам как Митрич или Алекс) Они фапают на великого Пу...он их хозяин
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ