Кузбассовцы продолжают попадаться полицейским за правонарушения в соцсетях. В поле зрения ФСБ попал новокузнечанин, который опубликовал во «ВКонтакте» пост об одобрении террористов.

Пост новокузнечанина содержал высказывания, оправдывающие деятельность Исламского Государства (террористическая группировка, запрещена в России Верховным Судом). Дело мужчины передали в суд, где ему назначили штраф размером 100 тысяч рублей.

Отметим, новокузнечанина обвинили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Это не первый в Кузбассе случай, когда пользователей судят за противоправную деятельность в соцсетях. Как уже сообщал ВашГород.ру, в ноябре 2016 года кемеровчанина арестовали за репост экстремистской картинки.

А завтра, 26 января, на ВашГород.ру выйдет тест, где читатели попробуют себя в роли экспертов по экстремизму в интернете.