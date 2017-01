Известные уличные художники из разных городов Сибири раскрасят Шерегеш в красный цвет. На горнолыжном курорте Кузбасса пройдёт первый граффити-фестиваль.

Идейными вдохновителями и кураторами проекта «Zalivka» выступили Надя Котова и Вика Шишатская — организаторы нашумевшей в Новосибирске выставки «Фемина», а поддержали их команда баров The Rooks и The Rooks Sheregesh, а также формация From Street For Eat.

Арт-фестиваль в Шерегеше объединит сильнейших уличных художников из Новосибирска, Красноярска, Томска, Кемерова, Барнаула.

Мы собрали художников со всей Сибири, чтобы у них была возможность оставить свой след в Шерегеше. Для первого мероприятия выбрали красный цвет, отталкиваясь от которого наши ребята и будут создавать композиции. Все это организуем с помощью бара «Рукс», рядом с ним и останутся все творения, — пояснила ВашГород.ру Надя Котова.

Создавать композиции художники будут бесплатно.

Абсолютно новая площадка в безгранично белых вершинах Шерегеша от любимого бара The Rooks, атмосфера мощнейшего драйва, талантливые люди вокруг и создаваемая в риалтайм красота — вот основное из того, что вы сможете увидеть или почувствовать на нашем ивенте, — обещают кураторы проекта.

Арт-фестиваль продлится с 27 по 29 января. Подробности можно узнать здесь.