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Организаторы скандальной выставки в Сибири устроят жаркий фестиваль в Шерегеше

Сегодня 19:00
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Известные уличные художники из разных городов Сибири раскрасят Шерегеш в красный цвет. На горнолыжном курорте Кузбасса пройдёт первый граффити-фестиваль.

Идейными вдохновителями и кураторами проекта «Zalivka» выступили Надя Котова и Вика Шишатская — организаторы нашумевшей в Новосибирске выставки «Фемина», а поддержали их команда баров The Rooks и The Rooks Sheregesh, а также формация From Street For Eat.

Арт-фестиваль в Шерегеше объединит сильнейших уличных художников из Новосибирска, Красноярска, Томска, Кемерова, Барнаула.

Мы собрали художников со всей Сибири, чтобы у них была возможность оставить свой след в Шерегеше. Для первого мероприятия выбрали красный цвет, отталкиваясь от которого наши ребята и будут создавать композиции. Все это организуем с помощью бара «Рукс», рядом с ним и останутся все творения, — пояснила ВашГород.ру Надя Котова.

Создавать композиции художники будут бесплатно.

Абсолютно новая площадка в безгранично белых вершинах Шерегеша от любимого бара The Rooks, атмосфера мощнейшего драйва, талантливые люди вокруг и создаваемая в риалтайм красота — вот основное из того, что вы сможете увидеть или почувствовать на нашем ивенте, — обещают кураторы проекта.

Арт-фестиваль продлится с 27 по 29 января. Подробности можно узнать здесь.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vk.com/zalivka_fest
культура шерегеш граффити арт-фестиваль проект заливка

Комментарии (2)

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талантливый художник
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Обнаглели все и охренели..КОШМАР.."раскрасят Шерегеш в красный цвет". Это бедно и не поэтично..ДАРЮ ИДЕЮ-Шерегеш раскрасить в -три коллор(красный,белый,синий)+ вхреначить Андреевский флаг..ну,и как всегда,согласовать это мероприяние с Губернатором Кемеровской Области Аманом Гумировичем Тулеевым..Вооот..))
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Подобное притягивает подобное. Вот озабоченные сатанистки и до шерегеша добрались. Опять будут малевать (рисованием ЭТО назвать невозможно) голые части женского тела и иконы на скейтбордах?
Феминистки мля их.((((
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