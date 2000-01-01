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В тюрьму за репост: определи экстремизм в интернете с тестом от ВашГород.ру

Сегодня 06:30
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Когда-то интернет считался свободным пространством, где каждый творил, что ему вздумается. Сегодня же правонарушения в сети являются такими же серьёзными, как и совершённые в реальной жизни. Например, за размещение картинки с экстремистским лозунгом можно получить штраф, за оскорбляющий чувства верующих пост — реальный срок.

К сожалению, не все пользователи в полной мере осознают свою ответственность за действия в сети. А ведь за ненароком оброненную в паблике фразу можно угодить в тюрьму. Редакция сайта ВашГород.ру решила напомнить своим читателям об ответственности за экстремизм в интернете.

Мы расскажем вам о реальных и выдуманных случаях, когда люди получали штрафы и сроки за репосты и лайки. Ваша задача — отличить правду от фантазии.

Мораль этой истории такова: о законах нужно помнить везде, и даже в интернете.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://gorvesti.ru/
экстремизм Роскомнадзор осудили за репост

Комментарии (3)

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местный-2
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4 из 7 тоже.Это говорит о том,что если надо будет завести дело,то заведут.
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