В Прокопьевске ребёнок в возрасте одного месяца погиб от отравления алкоголем. В смерти младенца обвиняется его мать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Уголовное дело по статье «умышленное причинение смерти по неосторожности» было возбуждено в отношении 26-летней жительницы Прокопьевска. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. Женщина покормила малыша грудным молоком и уложила спать. Как отмечают в пресс-службе ведомства, в течение дня она выпила около двух литров пива.

Напомним, изначальной версией было удушье. Предполагалось, что мама во время сна навалилась на малыша, и он задохнулся. Но экспертиза полностью опровергла это и установила, что ребёнок погиб от алкоголя. Ранее также сообщалось, что свою вину женщина признаёт и раскаивается.

Утром мать обнаружила, что сын не подаёт признаков жизни, вызвала «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть младенца. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребёнка стало отравление алкоголем, — говорится в информации регионального Следкома.

Погибший малыш был третьим ребёнком в семье.

Уголовное дело в отношении прокопчанки направлено в суд для рассмотрения по существу.