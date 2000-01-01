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В Кузбассе мать отравила младенца алкоголем

Сегодня 20:30
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В Прокопьевске ребёнок в возрасте одного месяца погиб от отравления алкоголем. В смерти младенца обвиняется его мать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Уголовное дело по статье «умышленное причинение смерти по неосторожности» было возбуждено в отношении 26-летней жительницы Прокопьевска. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. Женщина покормила малыша грудным молоком и уложила спать. Как отмечают в пресс-службе ведомства, в течение дня она выпила около двух литров пива.

Напомним, изначальной версией было удушье. Предполагалось, что мама во время сна навалилась на малыша, и он задохнулся. Но экспертиза полностью опровергла это и установила, что ребёнок погиб от алкоголя. Ранее также сообщалось, что свою вину женщина признаёт и раскаивается.

Утром мать обнаружила, что сын не подаёт признаков жизни, вызвала «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть младенца. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребёнка стало отравление алкоголем, — говорится в информации регионального Следкома.

Погибший малыш был третьим ребёнком в семье.

Уголовное дело в отношении прокопчанки направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: zt16.ru
отравление алкоголь младенец смерть

Комментарии (3)

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0 3
УжОс! А в Уганде(это не в Кузбассе) вааще холера и СПИД!
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Русин - трезвый человек
1 0
В смерти этого малыша виновны все, кто употребляет легальный и нелегальный алкоголь и таким образом поддерживает государственную политику на алкоторговлю. ВСЕ!!!
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Русин - трезвый человек
1 0
Это событие совершенно закономерно в стране, где красиво культивируют наркоманию. Доказательство: "ЗАЧЕМ ПИСАТЕЛЬ КОНАН ДОЙЛ ИЗОБРАЗИЛ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОГО СЫЩИКА КОНЧЕННЫМ НАРКОМАНОМ ЕЖЕДНЕВНО И ТРИЖДЫ В ДЕНЬ УПОТРЕБЛЯВШЕГО МОРФИЙ ИЛИ КОКАИН? МОЖЕТ ЭТО БЫЛ ЗАКАЗ НАРКОМАФИИ НА ТАЛАНТЛИВУЮ РЕКЛАМУ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ, ВЕДЬ ЕСЛИ САМЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ МЫСЛИТЕЛЬ РЕГУЛЯРНО УПОТРЕБЛЯЛ НАРКОТИКИ, ТО .................

Артур Конан Дойл.
Знак четырех

Повесть
ГЛАВА I. СУТЬ ДЕДУКТИВНОГО МЕТОДА ХОЛМСА

Шерлок Холмс взял с камина пузырек и вынул из аккуратного сафьянового несессера шприц для подкожных инъекций. Нервными длинными белыми пальцами он закрепил в шприце иглу и завернул манжет левого рукава. Несколько времени, но недолго он задумчиво смотрел на свою мускулистую руку, испещренную бесчисленными точками прошлых инъекций. Потом вонзил острие и откинулся на спинку плюшевого кресла, глубоко и удовлетворенно вздохнул.
Три раза в день в течение многих месяцев я был свидетелем одной и той же сцены, но не мог к ней привыкнуть. Наоборот, я с каждым днем чувствовал все большее раздражение и мучался, что у меня не хватает смелости протестовать. Снова и снова я давал себе клятву сказать моему другу, что я думаю о его привычке, но его холодная, бесстрастная натура пресекала всякие поползновения наставить его на путь истинный. Зная его выдающийся ум, властный характер и другие исключительные качества, я робел и язык прилипал у меня к гортани.
Но в тот день, то ли благодаря кларету, выпитому за завтраком, то ли в порыве отчаяния, овладевшего мной при виде неисправимого упрямства Холмса, я не выдержал и взорвался.
- Что сегодня, - спросил я, - морфий или кокаин?
Холмс лениво отвел глаза от старой книги с готическим шрифтом.
- Кокаин,-ответил он. -Семипроцентный. Хотите попробовать?
- Благодарю покорно! - отрезал я. - Мой организм еще не вполне оправился после афганской кампании. И я не хочу подвергать его лишней нагрузке. ...."
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