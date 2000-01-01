Уроженец Кемерова, депутат Госдумы Александр Брыксин 20 января с размахом отпраздновал свой юбилей. На 50-летие он пригласил Аллу Пугачёву, Григория Лепса, Игоря Верника и других известных россиян.

Для праздника Брыксин арендовал роскошный зал в конгресс-парке отеля Radisson Royal. Помещение украсили заснеженными деревьями и 3D-фигурами белых медведей. Только декорации стоили политику более 1 миллиона рублей, пишет «Лайф».

В качестве тамады на Дне рождении выступил Игорь Верник. Лепс и Пугачёва исполнили свои хиты. Также гостей развлекали юмористка Марина Федункив и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

А роскошный праздничный торт украсили фигурками шахтёра, как символ родного города депутата, и юных спортсменов, намекнув на строительство Брыксиным детского спортцентра в Кемерове.

В 2015 году Александр Брыксин занял 27-е место рейтинга самых состоятельных чиновников, опубликованного в журнале «Форбс». Его доход определили в 127 миллионов рублей в год.







