Специалисты страховых компаний и сотрудники ГИБДД рассказали, какие машины чаще всего угоняли в России в 2016 году. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».

По данным страховщиков, особой популярностью у автоворов пользовались «Тойота Камри», «Хёндай Солярис» и «Киа Рио». Представители страховых компаний считают, что чаще всего автомобили этих марок угоняют для разборки.

Немалым спросом у угонщиков пользуются также «Ленд Ровер Дискавери», «БМВ Икс 1», «Хёндай Ай Икс 35» и «Рено Сандеро».

Данные ГИБДД дополняют статистику такими моделями, как ВАЗ-2106, «Форд Фокус», «Мазда 3» и «Тойота Королла».