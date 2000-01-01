Жительница Новосибирска опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором запечатлён неизвестный светящийся объект.

«Нечто в небе над Новокузнецком», — прокомментировала автор ролика Олеся Литвиновская.

Как уточняет «Сибдепо», видео было снято в среду, 25 января, около 8 часов вечера. В это время новокузнечанка находилась на стоянке возле ТРЦ «Сити Молл».

Московский уфолог Вадим Чернобров пояснил изданию природу происхождения этого объекта. По словам специалиста, это не что иное, как планета Венера.