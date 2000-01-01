Жительница Новосибирска опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором запечатлён неизвестный светящийся объект.
«Нечто в небе над Новокузнецком», — прокомментировала автор ролика Олеся Литвиновская.
Как уточняет «Сибдепо», видео было снято в среду, 25 января, около 8 часов вечера. В это время новокузнечанка находилась на стоянке возле ТРЦ «Сити Молл».
Московский уфолог Вадим Чернобров пояснил изданию природу происхождения этого объекта. По словам специалиста, это не что иное, как планета Венера.
Сейчас мы получаем похожие видеозаписи со всей России. Вечером в западной части небе (примерно на такой угловой высоте, как на данной видеозаписи) отлично видна Венера, которая именно сейчас находится в особо выгодных условиях вечерней видимости, — отметил Вадим Чернобров.