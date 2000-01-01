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В Новокузнецке перекрыли дорогу

В небе над Новокузнецком заметили НЛО

Сегодня 09:48
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Жительница Новосибирска опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором запечатлён неизвестный светящийся объект.

«Нечто в небе над Новокузнецком», — прокомментировала автор ролика Олеся Литвиновская.

Как уточняет «Сибдепо», видео было снято в среду, 25 января, около 8 часов вечера. В это время новокузнечанка находилась на стоянке возле ТРЦ «Сити Молл».

Московский уфолог Вадим Чернобров пояснил изданию природу происхождения этого объекта. По словам специалиста, это не что иное, как планета Венера.

Сейчас мы получаем похожие видеозаписи со всей России. Вечером в западной части небе (примерно на такой угловой высоте, как на данной видеозаписи) отлично видна Венера, которая именно сейчас находится в особо выгодных условиях вечерней видимости, — отметил Вадим Чернобров.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: r.mtdata.ru
НЛО видео уфолог

Комментарии (9)

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хожу-брожу
1 2
А что вы хотели, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, да и боярышник наверно опять где-то продают.
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жека
8 0
а тем временем, цб будет скупать валюту по указу минфина, что бы рубль не укреплялся))) читайте дальше новости про нло и не забывайте ходить на дойку)))
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Регион42
1 0
Он видел либо Марс либо Венера ,но скорее всего Венера ана ярче и по цвету видно светлей . 25января 2017 ю/з 20.00 часов. По крайне мере в это время я больше ни чего не видел . Баярышник вроде запретили а последсвия все еще вылазиют
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Деревня
0 0
Венера ,грибы пускай не едят в Новосибирске
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Деревня
0 0
Он видел либо Марс либо Венера ,но скорее всего Венера ана ярче и по цвету видно светлей . 25января 2017 ю/з 20.00 часов. По крайне мере в это время я больше ни чего не видел . Баярышник вроде запретили а последсвия все еще вылазиют
Если бы левее взял к югу и выше фокус то и Марс увидили. А так конечно красиво светит когда небо чистое
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Деревня
0 0
Венера ,грибы пускай не едят в Новосибирске
Извените Новосибирцы
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Деревня
0 0
Извените Новосибирцы
У Новосибирской девушки большие глаза что аж в небе Новокузнецка увидела нло . ХАРЕ БУХАТЬ И ТРАМ ТРАМ ТЬСЯ ХХХ
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