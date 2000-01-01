Компания IKEA намерена объявить о снижении цен на свои товары в российских магазинах. Сообщается, что сеть намерена снизить цены на 15−20% на пятую часть всех товаров, на некоторые товары цены упадут на 40%, пишут «Ведомости».

«Наша цель — долгосрочные инвестиции… Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 году»,— сообщил изданию гендиректор сети в России Вальтер Каднар.

По его словам Каднара, к 2020 году IKEA хочет добиться роста выручки в 1,5 раза до € 50 млрд. Также он отмечает, что грядущее снижение цен является не кампанией или распродажей, а долгосрочной программой.