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IKEA намерена резко снизить цены на свои товары в России

Сегодня 10:17
1830

Компания IKEA намерена объявить о снижении цен на свои товары в российских магазинах. Сообщается, что сеть намерена снизить цены на 15−20% на пятую часть всех товаров, на некоторые товары цены упадут на 40%, пишут «Ведомости».

«Наша цель — долгосрочные инвестиции… Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 году»,— сообщил изданию гендиректор сети в России Вальтер Каднар.

По его словам Каднара, к 2020 году IKEA хочет добиться роста выручки в 1,5 раза до € 50 млрд. Также он отмечает, что грядущее снижение цен является не кампанией или распродажей, а долгосрочной программой.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mamatyumen.ru
снижение цен IKEA торговая сеть ИКЕЯ

Комментарии (12)

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Анонимный пользователь
20 0
Вот почему иностранные бизнесмены снижают цены, тем самым подстраиваясь под возможности покупателей, а наши комерсы только и делают, что повышают и повышают, а потом ноют что у них никто ничего не покупает?
ответить
Алекс
11 0
Потому, что в икее грамотные менеджеры-руководителя, которые учились. А наши коммерсы университетов не оканчивали, привыкли доить население, не работая головой. А понятие "долгосрочные инвестиции" им попросту не знакомо.
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Читатель
7 0
потому что руководствл икеи заинтересовано в постоянной прибыли и развитии своего бизнеса, а нашим надо здесь и сейчас, а после нас хоть потоп вот и весь расклад, ибо все они свои лыжи настроили на запад вот и пытаются хапнуть побольше и унести подальше
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Российский предприниматель
12 3
В корне с вами не согласен. Наши бизнесмены пытаются сократить издержки, но коллеги с запада обладают более развитыми технологиями. А в икеи продается мебель сделанная чуть ли не из папье-маше, но сделана так, что потребителю нравится этот низкосортный продукт.
ответить
По теме
2 2
В корне с вами не согласен. Наши бизнесмены пытаются сократить издержки, но коллеги с запада обладают более развитыми технологиями. А в икеи продается мебель сделанная чуть ли не из папье-маше, но сделана так, что потребителю нравится этот низкосортный продукт.
Вы правы, возьмём хотя бы знаменитый журнальный столик за 600 рублей. Он сделан из клееного двп. Да и вся остальная мебель не лучше
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маруся
5 3
Вы правы, возьмём хотя бы знаменитый журнальный столик за 600 рублей. Он сделан из клееного двп. Да и вся остальная мебель не лучше
не знаю, у нас икеевская мебель долго служит, в отличие от нашей.
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123
1 0
Успех икеи не только в ценах но и в колониальном маркетинге. Это как саси-сола, клоун макдональд и другие корпорации, захватившие планету. Кто был в икее, тот знает их "лабиринт" - прямое доказательство манипулирования сознанием и действиями покупателя. Главная их задача - запудрить вам мозг, чтобы вы в дурмане накупили всякого ненужно и на первый взгляд дешевого товара. Но когда вы приедете домой, осознаете ваши поступки и всё осмыслите, то окажется так, что купленные товары отнюдь не дешевы, просто вы оказались зомбированы и не осознавали ваши действия.
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Татьяна
2 1
Успех икеи не только в ценах но и в колониальном маркетинге. Это как саси-сола, клоун макдональд и другие корпорации, захватившие планету. Кто был в икее, тот знает их "лабиринт" - прямое доказательство манипулирования сознанием и действиями покупателя. Главная их задача - запудрить вам мозг, чтобы вы в дурмане накупили всякого ненужно и на первый взгляд дешевого товара. Но когда вы приедете домой, осознаете ваши поступки и всё осмыслите, то окажется так, что купленные товары отнюдь не дешевы, просто вы оказались зомбированы и не осознавали ваши действия.
Список необходимых вещей составляйте, тогда не будет так что накупили не нужного.
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*
5 0
Список необходимых вещей составляйте, тогда не будет так что накупили не нужного.
Чтобы список составить - это надо мозг включать.

Проще в своих неудачах и просчетах обвинить таинственное "манипулирование сознанием и действиями". Не признать что сам дурак, а что "запудрили мозг... чтобы в дурмане накупили". Ну а Тайная Массонская Ложа Мирового Правительства постоянно зомбирует пациента Специальными Облучателями чтобы "не осозновали ваши действия" - это же прописная истина! Каждая бабка у подъезда знает!

Тьфу, гспди, ведь взрослые люди!
ответить
123
0 0
Список необходимых вещей составляйте, тогда не будет так что накупили не нужного.
даже с этим (с покупкой ненужных вещей) в икее вам помогут - при входе вы берете карандаш и блокнотик.
ответить
123
0 2
Чтобы список составить - это надо мозг включать.

Проще в своих неудачах и просчетах обвинить таинственное "манипулирование сознанием и действиями". Не признать что сам дурак, а что "запудрили мозг... чтобы в дурмане накупили". Ну а Тайная Массонская Ложа Мирового Правительства постоянно зомбирует пациента Специальными Облучателями чтобы "не осозновали ваши действия" - это же прописная истина! Каждая бабка у подъезда знает!

Тьфу, гспди, ведь взрослые люди!
Икеевским маркетологам расскажи свою "взрослость" ))))
ответить
Анна
0 0
В корне с вами не согласен. Наши бизнесмены пытаются сократить издержки, но коллеги с запада обладают более развитыми технологиями. А в икеи продается мебель сделанная чуть ли не из папье-маше, но сделана так, что потребителю нравится этот низкосортный продукт.
Только такой же низкосортный продукт наши " бизнесмены" продают дороже. А Икеа - магазин достаточно бюджетный . И политика у них правильная - спрос всегда есть !
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