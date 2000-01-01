Новосибирская компания Altair Digital создала первый в мире онлайн-кинотеатр сферического кино. Для пользования приложением понадобятся очки виртуальной реальности.

Приложение Altair Fulldome Cinema от новосибирских разработчиков из Академпарка позволяет владельцам VR-очков оказаться в атмосфере любого планетария мира и посмотреть полнокупольные фильмы на огромном виртуальном полусферическом экране, передает Сибкрай.ru. Компания-разработчик гарантирует пользователям полный эффект присутствия, как если бы они находились в кресле кинотеатра.

Сейчас приложение доступно только для пользователей очков Oculus Gear VR, которые совместимы со смартфонами Samsung Galaxy. Но в будущем, как уверяют в компании, приложением смогут воспользоваться и пользователи других платформ — PlayStation VR, Oculus, Google Cardboard, HTC Vive. Пока смотреть в приложении можно лишь бесплатные шоу и трейлеры, но разработчики пообещали скорый выход полнофункциональной версии. В ней уже можно будет приобрести платные фильмы от лучших мировых студий.

Как сообщил соучредитель компании Altair Digital Алексей Ирков, компания стала первой, кто адаптировал сферическое кино для очков. А это, по его словам, помогло открыть новый рынок для студий, производящих фильмы для планетариев.