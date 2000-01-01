На прошлой неделе площадь напротив администрации Заводского района обнесли зелёным забором. Среди горожан поползли слухи о том, что же построят в этом месте.

Как стало известно ВашГород.ру, на участке площадью 5526 квадратных метров расположится новый торговый центр. Здание на нём займёт 4697 квадратных метров.

Согласно публичным слушаниям от 2014 года, в ТЦ будет кинотеатр. Сейчас же, чтобы посмотреть новые фильмы, жителям Запсиба приходится приезжать в Центральный район. Также в здании может появиться смотровая площадка или кафе под открытым небом.

Таким образом, в ближайшие годы в Новокузнецке появятся целых два новых торговых центра. Второй расположится между зданиями отеля «Park Inn» и «Глобуса». В нём будет бассейн и фитнес-зал, как уже писал ВашГород.ру.