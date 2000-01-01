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В Новокузнецке перекрыли дорогу

В Новокузнецке строят новый торговый центр

Сегодня 10:25
1879

На прошлой неделе площадь напротив администрации Заводского района обнесли зелёным забором. Среди горожан поползли слухи о том, что же построят в этом месте.

Как стало известно ВашГород.ру, на участке площадью 5526 квадратных метров расположится новый торговый центр. Здание на нём займёт 4697 квадратных метров.

Согласно публичным слушаниям от 2014 года, в ТЦ будет кинотеатр. Сейчас же, чтобы посмотреть новые фильмы, жителям Запсиба приходится приезжать в Центральный район. Также в здании может появиться смотровая площадка или кафе под открытым небом.

Таким образом, в ближайшие годы в Новокузнецке появятся целых два новых торговых центра. Второй расположится между зданиями отеля «Park Inn» и «Глобуса». В нём будет бассейн и фитнес-зал, как уже писал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Комитет градостроительства и землепользования Новокузнецка
торговый центр Заводской район

Комментарии (9)

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Ким
3 3
Да уж, давно пора в этом пенсионером районе что нибудь построить, не с детьми сходить не куда, не компанией собраться, про кино вообще молчу.
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Бусина
10 2
Спрашивается.зачем тогда через дорогу ТЦ Радугу построили????? Кинотеатр, нужен району- однозначно, т.к. существовавшие уже разрушили "правители" города и района.А вот куда опять плодить торговые площади????? У людей, работяг живущих в этом районе столько денег нет!! З/п у шахтеров и металлургов живущих тут не выросла, а даже снизилась.....да безработных полно,сократили ведь не мало.....Сама живу в районе уже более 40 лет, так что знаю о чем говорю.
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Дуся н
2 1
Не будет там ничего, и фотка эта не того центра. Будет простая коробка без кина и детских кафе. Администраци района пока сопротивляется)))) но от них мало чего зависит(
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Кшэ
1 6
Спрашивается.зачем тогда через дорогу ТЦ Радугу построили????? Кинотеатр, нужен району- однозначно, т.к. существовавшие уже разрушили "правители" города и района.А вот куда опять плодить торговые площади????? У людей, работяг живущих в этом районе столько денег нет!! З/п у шахтеров и металлургов живущих тут не выросла, а даже снизилась.....да безработных полно,сократили ведь не мало.....Сама живу в районе уже более 40 лет, так что знаю о чем говорю.
Кто будет покупать-это проблемы хозяев.А рабочих мест станет больше
ответить
Зайка
3 1
Спрашивается.зачем тогда через дорогу ТЦ Радугу построили????? Кинотеатр, нужен району- однозначно, т.к. существовавшие уже разрушили "правители" города и района.А вот куда опять плодить торговые площади????? У людей, работяг живущих в этом районе столько денег нет!! З/п у шахтеров и металлургов живущих тут не выросла, а даже снизилась.....да безработных полно,сократили ведь не мало.....Сама живу в районе уже более 40 лет, так что знаю о чем говорю.
Конечно, денег нет у народа, каждые выходные все тц-шки забиты оголтелым народом.
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Прохожий
1 0
Кинотеатр "Березка" разве не подходит для просмотра фильмов?
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Дали
7 0
Вот на проекте всегда так красиво, а построят как обычно коробку для обуви)))) Точно как напротив коробка стоит.
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Вика
5 1
Кто будет покупать-это проблемы хозяев.А рабочих мест станет больше
Там "Груша" пустая стоит рядом, никому ненужная. Какие рабочие места? Двадцать торгашей из ближнего зарубежья?
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...
0 0
Там "Груша" пустая стоит рядом, никому ненужная. Какие рабочие места? Двадцать торгашей из ближнего зарубежья?
Какай "Груша"?
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