Новокузнечанин полностью рассчитался с долгами своего друга. Деньги пришлось отдать после того, как его собственный автомобиль арестовали судебные приставы. Сумма задолженности составила 268 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Сам должник от судебных приставов скрывался, нигде официально не работал и по месту прописки не проживал. Разыскивали его не только служители Фемиды, но и друг, являющийся поручителем по кредиту.

Во вторник, 24 января, судебные приставы проводили рейд с помощью приложения «Мобильный розыск» и обнаружили автомобиль новокузнечанина-поручителя. Машину арестовали. А через час после ареста владелец автомобиля приехал в Отдел судебных приставов и погасил всю сумму задолженности приятеля.