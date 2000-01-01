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В Новокузнецке перекрыли дорогу

В Новокузнецке поручитель оплатил сотни тысяч рублей долга за своего друга

Сегодня 10:29
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Новокузнечанин полностью рассчитался с долгами своего друга. Деньги пришлось отдать после того, как его собственный автомобиль арестовали судебные приставы. Сумма задолженности составила 268 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Сам должник от судебных приставов скрывался, нигде официально не работал и по месту прописки не проживал. Разыскивали его не только служители Фемиды, но и друг, являющийся поручителем по кредиту.

Во вторник, 24 января, судебные приставы проводили рейд с помощью приложения «Мобильный розыск» и обнаружили автомобиль новокузнечанина-поручителя. Машину арестовали. А через час после ареста владелец автомобиля приехал в Отдел судебных приставов и погасил всю сумму задолженности приятеля.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: b-port.com
долг поручитель оплатил

Комментарии (6)

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хожу-брожу
23 2
Будет ему наука как в поручители идти.
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Дон Хуан
9 2
Друзья познаются в беде. Как крепка оказалась дружба - он оплатил весь долг!!!
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Дон Хенаро 36646
11 0
Друзья познаются в беде. Как крепка оказалась дружба - он оплатил весь долг!!!
Он это сделал не от крепкой дружбы,поверь))))
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Регион42
4 0
Вот нахуху на брать если отдать не можешь . Голова бесполезная вещь у некоторых
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Анонимус
0 0
"Разыскивали его не только служители Фемиды"
Как же всё-таки красиво пишут журналисты ВГ :)
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друг
1 0
Хорошо иметь дружищу,у которого есть тыща.
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