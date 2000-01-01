Матч «Металлурга» с «Адмиралом» в Новокузнецке 31 января посетит вереница второклашек из 111-го лицея. Ребята сами нарисовали плакаты в поддержку городских хоккеистов.

«Хотим, чтобы Металлург выиграл… наконец-то!» — делятся с корреспондентом юные болельщики.

Они признаются, что болеть будут только за нашу команду — ведь «Металлург» представляет их родной город.

А то, что у юных любителей хоккея в итоге вышло, горожане могут увидеть на трибунах 31 января.

Отметим, только 8 матчей в январе для новокузнецких спортсменов сложились неудачно. 23 января наши хоккеисты по буллитам обыграли тольяттинскую «Ладу», но 25-го снова уступили — нижнекамскому «Нефтехимику».

Как уже писал ВашГород, «Металлург» резко снизил цену на билеты на последние домашние матчи в сезоне.