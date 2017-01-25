Кошельки россиян пустеют. Реальные располагаемые доходы жителей страны в 2016 году уменьшились. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росстат.

Размер средств, которые остаются в распоряжении человека после обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, уменьшился в 2016 году на 5,9 процента по сравнению с предыдущим годом. При этом в декабре показатель снизился в годовом выражении — на 6,1 процента, но вырос в месячном выражении — на 50,5 процента.

В 2015 году падение реальных доходов составило 3,2 процента к 2014 году, причем в декабре зафиксирован рост как в годовом, так и в месячном выражении — на 4,9 процента и на 50,6 процента соответственно.