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В Новокузнецке перекрыли дорогу

Реальные доходы россиян снизились

Сегодня 11:15
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Кошельки россиян пустеют. Реальные располагаемые доходы жителей страны в 2016 году уменьшились. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росстат.

Размер средств, которые остаются в распоряжении человека после обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, уменьшился в 2016 году на 5,9 процента по сравнению с предыдущим годом. При этом в декабре показатель снизился в годовом выражении — на 6,1 процента, но вырос в месячном выражении — на 50,5 процента.

В 2015 году падение реальных доходов составило 3,2 процента к 2014 году, причем в декабре зафиксирован рост как в годовом, так и в месячном выражении — на 4,9 процента и на 50,6 процента соответственно.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: xalabuda.ru
падение реальные доходы

Комментарии (4)

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Прохожий
0 0
Кого благодарить за это?Неужто Трампа?
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Читатель
11 0
ВГ, определитесь уже. В течение месяца статьи чередуются: зарплаты падают, доходы возросли, потом опять доходы упали, средние зарплаты увеличились и пр.
Я понимаю, что вы тупо копируете с более крупных источников новости. Но самим то нормально? Думаете народ тупой?
Потрудились бы, да официальные отчеты сами поискали, это совсем не трудно.
ответить
Ирина
1 0
ВГ, определитесь уже. В течение месяца статьи чередуются: зарплаты падают, доходы возросли, потом опять доходы упали, средние зарплаты увеличились и пр.
Я понимаю, что вы тупо копируете с более крупных источников новости. Но самим то нормально? Думаете народ тупой?
Потрудились бы, да официальные отчеты сами поискали, это совсем не трудно.
Конечно копируют)))
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автор
1 0
Конечно копируют)))
Нет,плят,сами придумывают!
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