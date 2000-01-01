В России Роскомнадзор заблокировал сайт Dailymotion. Видеохостинг занимает третье место в мире по посещаемости и уступает только YouTube и Vimeo. Ресурс заблокировали из-за жалобы телеканала «Пятница!».

Как сообщает hi-tech.mail.ru, доступ к ресурсу ограничат пожизненно из-за незаконной трансляции материалов канала — шоу «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки». Dailymotion — ресурс, принадлежит французскому медиахолдингу Vivendi SA.

Отмечается, что руководство «Пятницы!» несколько раз отправляло претензии в адрес компании. Но Dailymotion не реагировал.

После обращения в суд видеохостинг удалил выпуски «Магаззино». Однако позже на сайте появились выпуски «Пацанок». После чего, Dailymotion и был заблокирован по решению суда.