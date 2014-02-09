Пользователи сети нашли в «Инстаграме» двойника Гарри Поттера. Фотографии молодого красноярца, удивительно похожего на волшебника из саги Джоан Роулинг, за сутки облетели российские СМИ.
Сам «красноярский Гарри Поттер» образу чародея старается соответствовать. Николай Последа, так зовут парня, носит круглые очки, чтобы быть похожим на мага из Хогвартса. А под его фотографиями в «Инстаграме» регулярно появляются комментарии удивлённых пользователей:
«Только молнии на лбу не хватает!»
«Что Гарри Поттер делает в Красноярске?».
«Ты так похож на отца, а глаза — мамины (отсылка к словам одного из героев саги — прим.ред.)!»
Сам Николай к своей популярности относится без особого восторга, отмечая, что его работе сходство с персонажем книг и кино порой мешает.
К слову, ранние посты в «Инстаграме» парня показывают, что он сам фанат «Гарри Поттера». Можно предположить, что сходства с кумиром он добивался намеренно.
Закончил перечитывать фк, сразу оэкраваю тк. Мне тяжело представить как бедные люди ждали по два года каждую книгу оО. Ведь я прочел первую после выхода дс первой части в кино и мне были доступны все книги сразу. За пару месяцев все прочитал и до сих пор иногда почитываю #hp #HarryPotter #WB
Фото опубликовано Коленька (@anupliy)