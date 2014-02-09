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В Сибири нашли двойника Гарри Поттера

Сегодня 12:09
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Пользователи сети нашли в «Инстаграме» двойника Гарри Поттера. Фотографии молодого красноярца, удивительно похожего на волшебника из саги Джоан Роулинг, за сутки облетели российские СМИ.

Сам «красноярский Гарри Поттер» образу чародея старается соответствовать. Николай Последа, так зовут парня, носит круглые очки, чтобы быть похожим на мага из Хогвартса. А под его фотографиями в «Инстаграме» регулярно появляются комментарии удивлённых пользователей:

«Только молнии на лбу не хватает!»

«Что Гарри Поттер делает в Красноярске?».

«Ты так похож на отца, а глаза — мамины (отсылка к словам одного из героев саги — прим.ред.)!»

Сам Николай к своей популярности относится без особого восторга, отмечая, что его работе сходство с персонажем книг и кино порой мешает.

К слову, ранние посты в «Инстаграме» парня показывают, что он сам фанат «Гарри Поттера». Можно предположить, что сходства с кумиром он добивался намеренно.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Инстаграм
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Комментарии (4)

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Лю
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Какой-то мутный чувак. В инстаграмме этого Коленьку называют красоточкой, а он и не против. Странные у них там в Хогвартсе устои)))
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Миха
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Похож. Только шнобель крупнее.
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А_а
0 0
если уж быть точным, он похож не на Гарри Поттера, а на актера Дэниэла Редклиффа
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