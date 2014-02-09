Пользователи сети нашли в «Инстаграме» двойника Гарри Поттера. Фотографии молодого красноярца, удивительно похожего на волшебника из саги Джоан Роулинг, за сутки облетели российские СМИ.

Фото опубликовано Коленька (@anupliy) Дек 10 2016 в 8:43 PST

Сам «красноярский Гарри Поттер» образу чародея старается соответствовать. Николай Последа, так зовут парня, носит круглые очки, чтобы быть похожим на мага из Хогвартса. А под его фотографиями в «Инстаграме» регулярно появляются комментарии удивлённых пользователей:

«Только молнии на лбу не хватает!» «Что Гарри Поттер делает в Красноярске?». «Ты так похож на отца, а глаза — мамины (отсылка к словам одного из героев саги — прим.ред.)!»

Фото опубликовано Коленька (@anupliy) Янв 23 2017 в 10:05 PST

Фото опубликовано Коленька (@anupliy) Ноя 7 2016 в 6:12 PST

Сам Николай к своей популярности относится без особого восторга, отмечая, что его работе сходство с персонажем книг и кино порой мешает.

К слову, ранние посты в «Инстаграме» парня показывают, что он сам фанат «Гарри Поттера». Можно предположить, что сходства с кумиром он добивался намеренно.