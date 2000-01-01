Несмотря на призывы властей, контролирующих и надзорных органов соблюдать требования экологического законодательства, некоторые предприятия Кемеровской области продолжают работать с нарушениями. Однако за такую безответственность организации наказывают рублём.

Три кузбасских предприятия получили крупные штрафы за загрязнение за загрязнение окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На протяжении двух лет «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» (город Анжеро-Судженск) выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества без соответствующих разрешений. Из-за его работы в воздух попадают стирол, диоксид серы, дизельное топливо.

Коптит воздух и «Шахта «Заречная» в Полысаеве. С октября 2016 года без специальных разрешений она отправляет в атмосферу диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, углерод оксид, летучую золу и сажу. Кроме того, шахта в 2016 году не проводила лабораторные исследования атмосферного воздуха на источниках выбросов.

В списке нарушителей оказалось СХО «Заречье» (Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий районы). Здесь за два года не соизволили проверить на предмет технического состояния три установки очистки газа.

Для объектов животноводческого комплекса не организованы санитарно-защитные зоны и не проведены лабораторные исследования в зоне влияния выбросов, — уточняется в пресс-релизе ведомства.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении этих предприятий девять административных дел. Руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений законов об охране атмосферного воздуха.

Административные материалы рассмотрены в январе 2017 года Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области, юридическим лицам назначены штрафы в размере 440 тысяч рублей. Устранение выявленных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.