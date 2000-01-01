Одну из заповедных территорий Кузбасса власти намерены продать с молотка. Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области готовит пакет документов по выставлению данного участка охранной зоны в Крапивинском районе (96 тыс. га) на аукцион под охотничье хозяйство, сообщается на сайте заповедника.

«Заповедник „Кузнецкий Алатау“ сохранял эту территорию, которая была резерватом, воспроизводственным ядром диких охотничьих животных, таких как соболь, лось, медведь, и др.», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время ведётся сбор подписей в защиту охранной зоны в Крапивинском районе. Любой житель близлежащих городов может проявить свою гражданскую позицию и поддержать заповедник в нелегкой ситуации.

Ранее ВашГород.ру сообщал, рядом с уникальной природной зоной начнётся добыча угля. Участок Макарьевский Северный, который расположен рядом с единственным в Западной Сибири месторождением углекислых минеральных вод «Терсинка», продан.