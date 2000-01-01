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Территорию кузбасского заповедника намерены продать

Сегодня 13:05
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Одну из заповедных территорий Кузбасса власти намерены продать с молотка. Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области готовит пакет документов по выставлению данного участка охранной зоны в Крапивинском районе (96 тыс. га) на аукцион под охотничье хозяйство, сообщается на сайте заповедника.

«Заповедник „Кузнецкий Алатау“ сохранял эту территорию, которая была резерватом, воспроизводственным ядром диких охотничьих животных, таких как соболь, лось, медведь, и др.», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время ведётся сбор подписей в защиту охранной зоны в Крапивинском районе. Любой житель близлежащих городов может проявить свою гражданскую позицию и поддержать заповедник в нелегкой ситуации.

Ранее ВашГород.ру сообщал, рядом с уникальной природной зоной начнётся добыча угля. Участок Макарьевский Северный, который расположен рядом с единственным в Западной Сибири месторождением углекислых минеральных вод «Терсинка», продан.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ru.best-wallpaper.net
охота Терсинка заповедник Кузнецкий Алатау уничтожение заповедника

Комментарии (5)

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Чититаль
37 0
Спасибо вам,товарищ губернатор
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Прохожий
21 0
Жажда наживы превыше всего.Все остальное вторично!
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Читатель
35 0
заповедники для того и создавались, чтоб там сохранить популяцию животных, растений... а теперь все с молотка? как же эти торгаши надоели, сами ничего еще не построили, не создали, пользуются тем, что было создано при СССР так ими не любимом, и при этом все разбазаривают ну неужели этот беспредел никогда не кончится?
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хожу-брожу
22 0
Департамент по уничтожению объектов животного мира, так пожалуй правильней.
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дима
0 0
заповедники для того и создавались, чтоб там сохранить популяцию животных, растений... а теперь все с молотка? как же эти торгаши надоели, сами ничего еще не построили, не создали, пользуются тем, что было создано при СССР так ими не любимом, и при этом все разбазаривают ну неужели этот беспредел никогда не кончится?
закончится на вилах и фонарных столбах
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