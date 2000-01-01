Ростелеком запускает мобильное приложение «Аллё» для устройств на iOS и Android. Пока приложением в тестовом режиме наслаждаются жители Воронежа. В конце февраля «Аллё» появится в Новосибирске, Красноярске, Омске и других городах.

Как пишет CNews со ссылкой на представителя «Ростелекома» Валерия Костарева, приложение представляет собой «Домашний телефон 2.0». Оно предназначено для аудио- и видеозвонков и привязано к номеру стационарного телефона. В этом заметное отличие от других приложений и мессенджеров.

«Пользователи сервиса могут бесплатно общаться друг с другом, звонить на мобильные телефоны, подключенные к провайдеру, а также за отдельную плату — на мобильные и стационарные телефоны, не подключенные к интернету. Кроме того, на выделенный телефонный номер пользователя сервиса могут звонить любые абоненты», — пишет портал.

До 28 февраля «русский скайп» подключат в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Челябинске, Екатеринбурге и в Сибири — Омске, Новосибирске и Красноярске. К концу первого полугодия появится и возможность писать текстовые сообщения — приложение станет полноценным мессенджером.