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Все школы Новокузнецка закроют на карантин

В Новокузнецке откроется ещё одна цифровая школа — названы сроки

Сегодня 13:35
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В Новокузнецке продолжается строительство новой современной школы. Подрядчики утверждают, что строители набрали темпы и сдадут объект вовремя. Ход работ на месте строительства школы № 81 в Заводском районе проверил мэр города Сергей Кузнецов, сообщает пресс-служба администрации.

В настоящее время ведутся работы по перекрытию секций, проводится отопление, возводится спортивный зал. По словам главы города, контроль за возведением здания ведётся каждый день, запас строительных материалов есть.

Планируется, что новокузнецкие ребятишки смогут приступить к занятиям в школе № 81 уже с 1 сентября 2017 года. Школа рассчитана на 825 учеников.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
строительство цифровая школа сроки школа 81

Комментарии (4)

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Пень
7 0
Быстро-незначит качественно. Прогрев бетона где?, кирпичная кладка - без добавок, уплотнение под полы в мороз делать нельзя. Не запас нужен , а голова
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.
0 0
Во дожили, с ручным управлением! Заметку читаешь как фронтовые новости о обороне Москвы. Построить здание школы - каждый день нужен личный контроль главных, прям первый космический корабль строят а не школу. К званию Героев РФ многие будут представлены по окончанию строительного эпохального события?
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ага.....
1 0
На Ильинке уже давно надо остро стоит вопрос с нехваткой мест в школах!!!!! 112 всех по прописке всех принять не может, и другие наполнены учениками..... Власти города!!!!! Вы что ждете, терпение народа уже на пределе....... Посмотрим сводку новостей 1 февраля, когда начнут прием документов...вот точно как с фронтовых полей будут статьи.....
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