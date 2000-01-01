В Новокузнецке продолжается строительство новой современной школы. Подрядчики утверждают, что строители набрали темпы и сдадут объект вовремя. Ход работ на месте строительства школы № 81 в Заводском районе проверил мэр города Сергей Кузнецов, сообщает пресс-служба администрации.

В настоящее время ведутся работы по перекрытию секций, проводится отопление, возводится спортивный зал. По словам главы города, контроль за возведением здания ведётся каждый день, запас строительных материалов есть.

Планируется, что новокузнецкие ребятишки смогут приступить к занятиям в школе № 81 уже с 1 сентября 2017 года. Школа рассчитана на 825 учеников.