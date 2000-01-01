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Треть кузбасских работодателей сократят штат в 2017 году

Сегодня 14:10
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28% крупных кузбасских компаний планирует сократить свой штат в 2017 году. Так показывают результаты опроса, проведённого сервисом «Зарплата.ру» среди нанимателей.

Впрочем, всё не так плохо — ведь 40% компаний хотят, наоборот, нанять новых сотрудников. Среди них большая часть планирует принять специалистов по продажам. В цене также будут айтишники и рабочие.

А в ближайшие несколько лет возрастёт спрос на молодых и квалифицированных специалистов. Работодатели будут соревноваться за таких сотрудников, ведь их постепенно станет меньше из-за низкой рождаемости.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что некоторым кузбасских шахтёрам повысят зарплату. Мы также писали о том, у каких работников в 2017 году вырастет доход.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: scoop.it
работа сокращения Зарплата.ру

Комментарии (3)

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МатильДа
9 0
а что делать тем, кто не является специалистом по продажам???
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что не понятно?
0 2
а что делать тем, кто не является специалистом по продажам???
Стать специалистом по продажам же.
Или, говоря по-русски, - стать сэйлз-менеджером.
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Ленин
3 0
Стать специалистом по продажам же.
Или, говоря по-русски, - стать сэйлз-менеджером.
Ну правильно, работал горновым или проходчиком, в 40 тебя турнули на мороз, за проходную. В самый раз переучиваться в сэйлз-менеджеры, будешь на расхват!
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