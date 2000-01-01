28% крупных кузбасских компаний планирует сократить свой штат в 2017 году. Так показывают результаты опроса, проведённого сервисом «Зарплата.ру» среди нанимателей.

Впрочем, всё не так плохо — ведь 40% компаний хотят, наоборот, нанять новых сотрудников. Среди них большая часть планирует принять специалистов по продажам. В цене также будут айтишники и рабочие.

А в ближайшие несколько лет возрастёт спрос на молодых и квалифицированных специалистов. Работодатели будут соревноваться за таких сотрудников, ведь их постепенно станет меньше из-за низкой рождаемости.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что некоторым кузбасских шахтёрам повысят зарплату. Мы также писали о том, у каких работников в 2017 году вырастет доход.