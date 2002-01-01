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Депутаты запретят россиянам называть детей «нелепыми» именами

Сегодня 14:13
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Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который запретит родителям использовать в качестве имён детей аббревиатуры, цифры и мат, сообщают 26 января «Известия».

Думский комитет по госстроительству и законодательству на своем заседании рассмотрит законопроект, устанавливающий требования для имен в Семейном и Гражданском кодексах РФ. Этот документ в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что родители часто не понимают, какой вред может нанести их ребенку экзотическое имя. В качестве примеров приводятся имена, которые давали детям в Москве: Дельфин, София-Солнышко, Принцесса Даниэлла, Апрель, Океана, Алеша-Каприна.

Отдельно стоит упомянуть историю десятилетнего мальчика, который до сих пор не может получить документы, потому что родители назвали его БОЧ рВФ 260 602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: proxyonline.pro
Госдума новый закон смешные имена

Комментарии (11)

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Ольга
13 1
как может мальчику, родившемуся в 2002 году быть 10 лет?
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Шпили-вилли
1 0
как может мальчику, родившемуся в 2002 году быть 10 лет?
Магия!
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Влад
2 0
как может мальчику, родившемуся в 2002 году быть 10 лет?
Думаю, на момент огласки истории ему было 10 лет.
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Сергей
1 0
как может мальчику, родившемуся в 2002 году быть 10 лет?
Так ему 4 года свидетельство о рождении не давали.
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Олег
0 1
как может мальчику, родившемуся в 2002 году быть 10 лет?
Когда нечего придумать - начинают завираться и даже не понимают, что ошибаются на ровном месте
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Елена
4 0
Давно пора было на законодательном уровне запретить родителям заниматься подобной ерундой и осложнять жизнь своим детям.
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Елена
2 0
как может мальчику, родившемуся в 2002 году быть 10 лет?
А меня больше интересует, как ребенок без документов ходит в школу? В статье сказано, что ребенок, из-за тупой упертости родителей, до сих пор без документов. Как он посещает врачей, и как его взяли учиться без документов? Таких неадекватных "родителей" нужно лишать родительских прав.
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Елена
3 0
Когда нечего придумать - начинают завираться и даже не понимают, что ошибаются на ровном месте
Не надо придумывать, эта история реальная. Я про нее еще лет пять назад слышала. Этих безумцев-родителей по телевизору показывали. Пытались их вразумить, но кроме ослиного упрямства они ничего не выдали. Говорят - "Будет БОЧ и точка. Или никак."
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Василий
0 5
Пора запретить получать депутатам не заработанную зарплату. Как достали они своими мнениями,и в основном пиаристами,на тв.
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*
1 0
А меня больше интересует, как ребенок без документов ходит в школу? В статье сказано, что ребенок, из-за тупой упертости родителей, до сих пор без документов. Как он посещает врачей, и как его взяли учиться без документов? Таких неадекватных "родителей" нужно лишать родительских прав.
Википедия вам в помощь:
"В Чертановском загсе Москвы родителям отказали в регистрации ребёнка под таким именем[1]. Мальчик по данным на 2009 год жил без российского свидетельства о рождении и без российского гражданства. Ему было выдано свидетельство о рождении и международный паспорт организацией Всемирное Правительство Граждан Мира, на основании чего ему был выписан российский медицинский полис. Эти же документы дали родителям возможность определить мальчика в школу. В настоящее время (2016) он учится в восьмом классе московской школы."
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Владимир
0 0
как может мальчику, родившемуся в 2002 году быть 10 лет?
В России все возможно )
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