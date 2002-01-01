Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который запретит родителям использовать в качестве имён детей аббревиатуры, цифры и мат, сообщают 26 января «Известия».

Думский комитет по госстроительству и законодательству на своем заседании рассмотрит законопроект, устанавливающий требования для имен в Семейном и Гражданском кодексах РФ. Этот документ в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что родители часто не понимают, какой вред может нанести их ребенку экзотическое имя. В качестве примеров приводятся имена, которые давали детям в Москве: Дельфин, София-Солнышко, Принцесса Даниэлла, Апрель, Океана, Алеша-Каприна.

Отдельно стоит упомянуть историю десятилетнего мальчика, который до сих пор не может получить документы, потому что родители назвали его БОЧ рВФ 260 602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).