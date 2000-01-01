Жители Кемеровской области незаконно получали пособия по безработице, досрочные пенсии и стипендии. Однако «предприимчивых» кузбассовцев заставили вернуть деньги государству.

Всего за прошлый год выявлено более 1,3 тысячи фактов незаконного получения средств. Чаще всего жителям удавалось обмануть государство, скрывая информацию о трудоустройстве. Общая сумма ущерба составила 5 миллионов 387 тысяч рублей, пишет SU.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, граждане уже вернули 4 миллиона 369 тысяч рублей. Более 100 заявлений находятся на стадии рассмотрения, возбуждено 55 уголовных дел.