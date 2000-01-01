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Кузбассовцы обворовали государство на 5 миллионов рублей

Сегодня 14:26
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Жители Кемеровской области незаконно получали пособия по безработице, досрочные пенсии и стипендии. Однако «предприимчивых» кузбассовцев заставили вернуть деньги государству.

Всего за прошлый год выявлено более 1,3 тысячи фактов незаконного получения средств. Чаще всего жителям удавалось обмануть государство, скрывая информацию о трудоустройстве. Общая сумма ущерба составила 5 миллионов 387 тысяч рублей, пишет SU.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, граждане уже вернули 4 миллиона 369 тысяч рублей. Более 100 заявлений находятся на стадии рассмотрения, возбуждено 55 уголовных дел.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: rodgor-vlg.ru
деньги средства государство незаконное получение

Комментарии (4)

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1
11 0
у "государства" монополия , только "государство" может обворовывать...
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фу
2 0
Праааативные буратины обижают карабасабарабаса?
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ну и?
3 3
На высоком уровне было сказано что спасение утопающих дело самих утопающих? В чем проблема?
Инфляцию и безработицу нам в страну ветром надуло? Смотрим как они растут и ждем когда само пройдет типа ветрянки?
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Ага
3 0
у "государства" монополия , только "государство" может обворовывать...
...и его любимцы, чиновники!
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