В Кемеровской области в ближайшие дни похолодает. Вместе с понижением температуры воздуха в отдельные дни будет усиливаться ветер. О прогнозе погоды рассказали сотрудники областного гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 27 января, столбик термометра опустится до −25…−30 градусов, местами до -35. Юго-восточный ветер усилится до 15 метров в секунду. Днём температура воздуха составит 13…18 градусов мороза, осадков не ожидается. Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 8 метров в секунду.

В ночь на субботу, 28 января, синоптики прогнозируют 18…23 градуса со знаком «минус», при прояснениях до -33 градусов.

В выходные дни ожидаются кратковременные изменение в погоде. На смену антициклону снова придет высотный циклон с осадками и порывистым ветром.

В субботний день ещё без существенных осадков, температура воздуха составит -13,-18 градусов, местами −6…−11 с западным умеренным ветром.

В ночь на воскресенье, 29 января, столбик термометра понизится до средних отметок в -17 градусов, при прояснениях до -29. Днём начнёт усиливаться западный ветер до 13 метров в секунду, местами пройдёт небольшой снег. Дневная температура воздуха составит -5,-10, местами -15 градусов, а в ночь на понедельник, 30 января, понизится до −20…−25 градусов, местами до -30.

С понедельника в регион снова вернутся морозы. В начале недели дневные температуры будут в пределах −10…−15, местами минус 5 минус 10, ночные -в пределах −20…−25, местами до -30 градусов. Осадков не ожидается.