Редкие и необычные имена остаются популярными среди кузбасских родителей. В областном ЗАГСе рассказали, как в семьях в 2016 году назвали малышей.

Например, в Кузбассе растут мальчики Лучезар, Алмаз, Дарий, Ратибор, Борислав, Ипполит, Святогор и Ларион. Среди девочек редких и необычных имён больше. Есть Юна, Милада, Божена и Паулина. Славянское звучание всё ещё в тренде, и малышек называют Вестой, Ликерией, Златоярой, Матроной и Аглаей.

Есть одно двойное имя — Дарья-Серафима, а также Вишня, Линда и Юна. А кто-то из родителей, видимо, очень любит «Алые паруса», потому что назвал дочку Ассоль.

Хотя некоторые родители сегодня и стараются назвать ребёнка как можно оригинальней, в моде остаются привычные слуху имена. Так, популярные в 2016 году имена мальчиков — Артём, Александр, Иван, Михаил и Кирилл. Девочек чаще всего называли Викториями, Софьями, Мариями, Дарьями и Полинами.

Между тем в стремлении к оригинальности российские родители порой перегибают палку. В связи с этим депутаты запретят называть детей нелепыми именами, как уже писал ВашГород.ру.