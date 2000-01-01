В Новокузнецком районе сотрудница банка оказалась аферисткой. Она списала деньги со счетов умерших людей и разбогатела на 500 тысяч рублей. Однако внеплановая проверка в кредитной организации вывела молодую женщину на чистую воду.

Как установил суд, женщина работала менеджером по обслуживанию операционной кассы банка. Махинации с чужими деньгами дама провернула в июне и июле 2016 года. Обнаружив на счетах 26 умерших людей денежные средства, она изготовила расходные кассовые ордера, своей рукой подписала их от имени умерших и перевела деньги на счета третьих лиц.

Затем её знакомые, не осведомлённые о преступных намерениях и введенные в заблуждение, по просьбе подсудимой перевели средства на другие счета, откуда их сняла обвиняемая, — уточняет пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Хищение было выявлено по результатам внеплановой проверки в банке. Женщина написала явку с повинной, полностью признала вину и в ходе предварительного расследования возместила 80 тысяч рублей.

Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и взыскал с осуждённой 420 тысяч рублей.