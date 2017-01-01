Неожиданное заявление сделали исследователи США. Они назвали самый опасный для организма человека напиток. Учёные рекомендуют отказаться от его употребления и взрослым и детям, сообщает издание «Суть событий».

Исследователи утверждают, что самым вредным напитком является молочный коктейль. По их мнению, содержащиеся в нём жир и сахар приводят к ожирению и сахарному диабету. А действие напитка на организм схоже с наркотическим. От большого количества сахара в организм выбрасывается эндорфины («гормоны счастья»), в итоге человек снова и снова хочет употреблять этот коктейль.

Причём опасны те молочные коктейли, которые подают в заведениях быстрого питания. Особенно вредно для организма сочетание милкшейка с картошкой фри, гамбургерами, хот-догами.

Чтобы молочный коктейль был максимально полезен для организма, его рекомендуется готовить дома и не сочетать молоко с ананасами, апельсинами и киви, кислота которых разрушает молочные ферменты.