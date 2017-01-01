Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Все школы Новокузнецка закроют на карантин

Учёные назвали самый вредный напиток

Сегодня 17:30
1169

Неожиданное заявление сделали исследователи США. Они назвали самый опасный для организма человека напиток. Учёные рекомендуют отказаться от его употребления и взрослым и детям, сообщает издание «Суть событий».

Исследователи утверждают, что самым вредным напитком является молочный коктейль. По их мнению, содержащиеся в нём жир и сахар приводят к ожирению и сахарному диабету. А действие напитка на организм схоже с наркотическим. От большого количества сахара в организм выбрасывается эндорфины («гормоны счастья»), в итоге человек снова и снова хочет употреблять этот коктейль.

Причём опасны те молочные коктейли, которые подают в заведениях быстрого питания. Особенно вредно для организма сочетание милкшейка с картошкой фри, гамбургерами, хот-догами.

Чтобы молочный коктейль был максимально полезен для организма, его рекомендуется готовить дома и не сочетать молоко с ананасами, апельсинами и киви, кислота которых разрушает молочные ферменты.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: beauty.at-its.com
опасный напиток молочный коктейль

Комментарии (10)

Добавить комментарий
Читатель
5 0
т.е. он вредней алкоголя?...
ответить
Хе-хе
5 0
Полезны видимо только Пепси и Кока.))
ответить
)))
5 0
Спрос на коку и пепси в их забегаловках упал? Чего кока-кола сыпет в свою газировку до сих пор непробиваемая коммерческая тайна.
Чего не исследуешь с нужным уклоном на гранды этих газировочных компаний.
ответить
хожу-брожу
2 2
Полезны видимо только Пепси и Кока.))
Современная Пепси и Кока абсолютно ничем от других газировок не отличается.
ответить
хожу-брожу
1 2
Спрос на коку и пепси в их забегаловках упал? Чего кока-кола сыпет в свою газировку до сих пор непробиваемая коммерческая тайна.
Чего не исследуешь с нужным уклоном на гранды этих газировочных компаний.
Это старый первоначальный рецепт держат в тайне, но его уже давно в промышленных масштабах не производят.
ответить
Вася
2 0
Они случайно не исследовали жидкость, которая называется молоком в России? Это интересный случай. Польза его основана только на бабушкиных поверьях, а состав держится в секрете от народа.
ответить
хмм
1 0
Современная Пепси и Кока абсолютно ничем от других газировок не отличается.
Торгуете ими, развозите по точкам? Или просто "от бaлды" ляпнули?
ответить
хожу-брожу
0 0
Ягоду с молоком значит тоже есть вредно, от ее кислоты молоко свертывается, нарушаются молочные ферменты.
ответить
)))
0 0
Это старый первоначальный рецепт держат в тайне, но его уже давно в промышленных масштабах не производят.
Как раз первоначальный рецепт кока-колы и известен - наркотик, листья коки. И первоначально эту жидкость на родине, Америке, продавали бродячие типа лекари как средство от многих болезней. Благодаря наркотику эта жидкость приобрела популярность на своей родине. Потом эту жидкость продавали только в аптеках на разлив, привозили в аптеки в бочках. Потом изобрели стеклотару знаменитой формы для продаж в промышленных масштабах.
Какой сейчас состав порошка для этой газировки что она разьедает металлы и ржавчину?
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ