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Новокузнечанин с младенцем на руках едва не убился на лесенках в переходе

Сегодня 16:28
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Новокузнечанин с ребёнком едва не пострадал при падении с лесенок в подземном переходе, расположенном на улице Кирова возле остановки «Терсь».

«Ступени превратились в каток. Спускался с 10-месячной дочкой на руках, но тут ноги заскользили и я упал, сильно ушибся. Слава богу, что дочка не пострадала. Однако ребёнок сильно испугался. Даже боюсь и подумать, чтобы могло произойти», — рассказал журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Горожанин отметил, что все тротуары на Кирова и подходы к подземным пешеходным похожи на один большой сугроб.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
уборка снега наледь на дороге
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