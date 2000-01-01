Новокузнечанин с ребёнком едва не пострадал при падении с лесенок в подземном переходе, расположенном на улице Кирова возле остановки «Терсь».

«Ступени превратились в каток. Спускался с 10-месячной дочкой на руках, но тут ноги заскользили и я упал, сильно ушибся. Слава богу, что дочка не пострадала. Однако ребёнок сильно испугался. Даже боюсь и подумать, чтобы могло произойти», — рассказал журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Горожанин отметил, что все тротуары на Кирова и подходы к подземным пешеходным похожи на один большой сугроб.