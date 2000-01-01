Российского драматурга и писателя родом из Кузбасса чуть не выставили за дверь французского музея. Причиной стало его безобразное поведение. Мужчина тыкал пальцем в картину и громко смеялся. Об этом Евгений Гришковец сам рассказал в своём дневнике.

Бурю эмоций у писателя вызвала картина «Отлучение Роберта Благочестивого» Жан-Поля Лорана, а именно изображённые на ней потушенная свеча и подсвечник. В них он усмотрел «гигантскую дымящуюся сигарету» и «нечто, похожее на кальян, стоящее рядом».

Я не удержался и стал привлекать к своему открытию незнакомых мне людей. Какой-то француз, приблизительно моего возраста, тоже когда-то бывший школьником, рассмеялся вместе со мной. Мы тыкали в картину пальцами, хохотали, громко обсуждали… пока не явился строгий человек в синем костюме и с бейджем, который определённо был младше нас, и прервал наше хулиганство строгим замечанием и предупреждением выгнать нас вон, — рассказал Евгений Гришковец.

По признанию писателя, эта ситуация его развеселила и обрадовала, потому что дала ощутить «себя подростком в самом ехидном состоянии и возрасте».