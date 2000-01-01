Новокузнецкая группа «Stereoline», исполняющая электронную музыку, зовёт горожан к себе на бесплатный концерт. Выступление состоится уже завтра, 27 января, в ресторане «Paulaner Brauhaus».

«„STEREOLINE“ — это взрывная смесь электронной популярной музыки, украшенная плотными гитарными рифами, мелодичным вокалом и безумной энергетикой!» — рассказали организаторы.

Гостей ждёт сразу 3 программы: в первом блоке сыграют лаунж (спокойная фоновая музыка — прим.ред.), во втором — каверы на популярные песни, в третьем — оригинальные авторские композиции. Также горожанам обещают показать новый клип и подарить сувениры.

Начало выступления — в 21.00. Подробности можно узнать по ссылке.