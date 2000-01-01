В Кузбассе снова розыск пропавших без вести. Полиция распространила ориентировку на 18-летнюю прокопчанку Анастасию Агаркову.

В последний раз девушку видели 25 января.

«Около 7.00 она вышла на остановке „Аэропорт“ из автомобиля и до настоящего времени не вернулась. Могла отправиться на 160-м автобусе в Новокузнецк», — рассказали ВашГород.ру в пресс-службе отдела МВД по Прокопьевскому району.

Девушка может называть себя Анастасией Заводной или Анастасией Мироновой, уточнили в ведомстве. Она выглядит на 17−18 лет, рост 160−170 сантиметров, худощавая, волосы тёмно-русые ниже плеч.

В день пропажи была одета в болоньевую синюю куртку с белыми вставками с тёмным мехом, чёрную шапку с белым рисунком, синие джинсы и голубую кофту. При себе у Анастасии паспорт и чёрный смартфон «Fly».