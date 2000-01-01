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В Кузбассе ищут пропавшую без вести девушку

26 января 22:00
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В Кузбассе снова розыск пропавших без вести. Полиция распространила ориентировку на 18-летнюю прокопчанку Анастасию Агаркову.

В последний раз девушку видели 25 января.

«Около 7.00 она вышла на остановке „Аэропорт“ из автомобиля и до настоящего времени не вернулась. Могла отправиться на 160-м автобусе в Новокузнецк», — рассказали ВашГород.ру в пресс-службе отдела МВД по Прокопьевскому району.

Девушка может называть себя Анастасией Заводной или Анастасией Мироновой, уточнили в ведомстве. Она выглядит на 17−18 лет, рост 160−170 сантиметров, худощавая, волосы тёмно-русые ниже плеч.

В день пропажи была одета в болоньевую синюю куртку с белыми вставками с тёмным мехом, чёрную шапку с белым рисунком, синие джинсы и голубую кофту. При себе у Анастасии паспорт и чёрный смартфон «Fly».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефону 8 (3846) 69-17-57.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Отдел МВД России по Прокопьевскому району
пропал человек пропал без вести

Комментарии (3)

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гш
0 0
Быстро начали искать совершеннолетнюю.Даже странно
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ёжик.
0 0
в контакте она на данный момент онлайн, как миронова.
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алекс
0 0
Да здравствует свобода сми и интернета! Родители будьте на чеку...
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