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Лыжник не получил повреждений после падения с 40-метровой скалы

Сегодня 08:00
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Лыжник сорвался с обрыва и не получил ни единой царапины. Его собственное падение зафиксировала экшн-камера. Видео опубликовано на Ютьуб.

Как сообщает Tjournal.ru, американец Девин Стрэттон катался на лыжах в горах Уосатч в штате Юта. Предположительно, парень слишком поздно заметил обрыв и полетел вниз с 40-метровой высоты.

Экстремал остался цел и невредим. Падение смягчил рюкзак за спиной и толстый слой снега.

Девин Стрэттон планирует и дальше заниматься горнолыжным спортом, но при этом соблюдать большую осторожность.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: YouTube
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