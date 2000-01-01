Лыжник сорвался с обрыва и не получил ни единой царапины. Его собственное падение зафиксировала экшн-камера. Видео опубликовано на Ютьуб.
Как сообщает Tjournal.ru, американец Девин Стрэттон катался на лыжах в горах Уосатч в штате Юта. Предположительно, парень слишком поздно заметил обрыв и полетел вниз с 40-метровой высоты.
Экстремал остался цел и невредим. Падение смягчил рюкзак за спиной и толстый слой снега.
Девин Стрэттон планирует и дальше заниматься горнолыжным спортом, но при этом соблюдать большую осторожность.